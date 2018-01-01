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NIKE FREE RN DISTANCE

Fa16_RN_FWFinder_CDP_FreeRNDistance_FWFinder.jpg

动态灵活，自然出众

动态灵活，自然贴合

动态灵活，透气舒适

自然舒适，持久表现

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NIKE FREE
RN DISTANCE 自然舒适，持久表现。

HO15_AirMax2016_CDP_P2.jpg

主要优势：

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柔软灵敏 轻盈 LUNARLON 中底，
营造持久柔软灵敏的缓震体验。

SP16_RN_FreeRN_CDP_p4.jpg

自由奔驰 自然律动的外底设计，适合长距离畅跑。

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舒适透气 单层编织鞋面搭载 FLYWIRE 飞线设计，
塑就舒适透气的穿着感受。

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