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CH 04
科学依据
对于 NIKE 世界级 BREAKING2 挑战计划研究团队而言，
他们全力追求的是解决一个问题：如何帮助世界精英长跑运动员提高速度，不是在固有基础上提升，
而是要超越曾经长跑运动员缔造的历史记录。
当你试图让世界最快计时再减少几分钟而非几秒钟时，
你需要多种科学依据作为依撑。皮肤温度检测器和肌肉成像技术提供可靠信息，有助于明智地摄入水份和糖分。
新型服装用于将阻力降至最低程度。当然，还有 Nike Zoom Vaporfly Elite 鞋款。
要了解我们如何抵达这里，为何打破两小时马拉松障碍的这一历史追求迫在眉睫，
我们需要从头说起。
运动员精选
为了找到最有可能在两小时内跑完马拉松的跑者，
我们的科学团队测试了众多 Nike 精英长跑运动员，
通过测量三个主要因素，预测他们的结果表现。
运动能力：
运动员的最大运动能力，表示为最大摄氧量 (VO2 Max)，
或最大氧气消耗率。
跑步效率：
跑者以既定速度跑完一公里所消耗的能量。
可持续速度：
跑者在长时间内不会减速，
可以一直保持的速度。
接受初步筛选的运动员中，三位跑者以出众表现脱颖而出：
来自肯尼亚的 Eliud Kipchoge、来自埃塞俄比亚的 Lelisa Desisa
以及来自厄立特里亚的 Zersenay Tadese。
测试过程让我们获得重要的生理数据，
我们的科学团队可以借此预测每位运动员的潜力。
我们的团队将每位运动员的个人记录与他们的预期表现进行对比，
确定重点关注领域，然后通过集思广益制定策略，
力求在比赛日弥合存在的差距。
例如，
虽然 Eliud 在竞技生涯中有效优化他的水份补给技巧，
但半程马拉松世界记录保持者 Zersenay 却最大限度地减少饮水。
考虑到 Zersenay 非凡的跑步效率，
以及在三位运动员的马拉松个人记录中相对较弱的表现，
我们的团队明确他的饮水方式是需要改进的因素。
另一个例子是营养策略。“马拉松在 30-35 公里之间是一个瓶颈，”
Nike 运动研究实验室 NXT Generation Research 团队首席生理学家 Brett Kirby 表示。
“这通常与肌糖消耗有关。
所以，我们应该如何保持肌糖的含量？在马拉松赛程中保持精力，
对我们进一步提升成绩大有
裨益。我们开始关注这点，
并为每位运动员制定个性化的解决方案。”
从人员精选到步步迈进 – 比赛日进阶之旅
我们需要了解运动员当前的训练计划，
然后才能与他们一起着手优化训练和身体状况。为了做到这点，
我们的科学团队与运动员及他们的教练在俄勒冈州比佛顿 Nike 全球总部会面。
在首个团队训练营中，科学团队给每位运动员配备 GPS 手表
和心率检测器，用于追踪每位运动员的训练负荷。
此外，每位运动员同时连接至 Nike 运动表现预测分析软件。
有助于推进每位运动员的学习，
同时可用于预测未来跑步表现。
接下来，科学团队和产品团队携手前往分别位于肯尼亚、
埃塞俄比亚和西班牙的运动员家乡训练场地。
他们对 Breaking2 挑战计划过程中涌现的见解进行测验和整合，收集新数据，
获得与运动员日常训练计划和生活方式相关的一手观察资料，
寻找可以通过支持予以改进的领域。
在首个团队训练营中，
我们的科学团队推出水份和营养策略，
并对这些策略逐月定期调整。对体表温度和出汗率进行检测。
对革新款 Nike Zoom Vaporfly Elite 运动鞋和
比赛服装的贴合设计精益求精。
我们距离比赛尝试越近，
温度对于我们团队而言就显得越重要。
Breaking2 挑战计划要获得成功，
最重要的温度读数是体核温度与体表温度之间的差数。
这称之为温度梯度。
“我们想了解体核温度和体表温度之间的关系，
我们希望这两个数值的差距尽可能拉大，”
Nike 运动研究实验室 NXT Generation Research 团队总监
Brad Wilkins 表示。“这意味着这一梯度，
即从体核到体表之间的温度梯度可以真正拉高。”
为了让每位跑者都保持较高的温度梯度，
我们的团队致力于优化比赛日的环境条件。
在半程马拉松测试活动中，
我们使用体内和体外检测器，
用于分别测量体内和体表温度。我们由此获得所需的恒定数据，
从而可以了解热因素对运动员表现存在的影响。比赛将在为期三天的有利启动时限内进行，
以考虑气温、云量和风的影响并选择最佳时机。
在三天时限内，
团队将选择条件最理想的上午进行比赛。
此举有利于优化体核到体表的温度差，
将热因素对运动员结果表现的影响降至最低。
另外一个会受到环境影响的因素是水份。
在整个训练过程中，
团队在跑步前后为跑者称重，
由此了解每位跑者通过出汗流失的水份。然后，
团队观察每位跑者对他们各自的液体方案有何反应，
这种液体是匠心调制的糖水混合液。我们根据每位运动员的出汗率调整这种混合液，
通过方案优化帮助他们出色迎接比赛日。
肌肉成像等其他测试用于显示运动员肌肉中的含糖量。
这点至关重要，因为糖分可以帮助跑者避免精疲力竭的情况，
而这堪称马拉松的代名词。
或者，摄入过多糖分，会让他们感到胃部不适，无法参加比赛。
比赛日进阶之旅接下来让我们来到蒙扎国家赛车场林木繁茂的场地，
位于米兰向北 13 英里处，
我们在此进行半程马拉松模拟赛。我们还将在这里进行两小时马拉松尝试。
蒙扎拥有平缓的赛道，弯道渐进式分布，同时享有意大利北部的怡人温带气候，
因此这里堪称比赛尝试的理想选址。
半程马拉松测试活动并非对运动员的体能进行测试。
相反，这是为了检验 Breaking2 挑战计划团队将如何逻辑清晰地管理 Breaking2 挑战计划尝试。
团队要求运动员按照 60 分钟半程马拉松的配速奔跑。
在测试赛中会做出一些小变化，
例如 Eliud 在赛前餐将不食用甜菜汁，而是尝试甜菜根块和碳水化合物。
温度梯度、鞋款和服装都会经过测试。
以前也采集了这些数据，
但从未以打破这类障碍为目的采集该级别运动员的相关数据。无论我们是否能打破两小时障碍，
我们都已经涉足新的未知领域。
这片领域将推动所有运动员探索新的疆界。
在比赛日，我们将把掌握的所有东西付诸实践。
我们将采用灵活的领队方式，
以减少运动员面临的风阻。我们将确保每位运动员
获得恰当的水份补给。当然，
我们还开发出 Nike Zoom Vaporfly Elite 运动鞋，
旨在将每个优势转化为具体的表现。
Breaking2 挑战计划不仅仅是一场比赛，也并非一场实验。它是一种模式，
当前沿科学与坚定激情和不懈的目标追求相结合时，
它为我们揭示我们的速度有多大的上升潜力。历经数年研究与探索之后，
Breaking2 挑战计划将推出划时代的创新系统，
有潜力提升每位跑者的运动表现。
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