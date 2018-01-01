运动员精选

为了找到最有可能在两小时内跑完马拉松的跑者，

我们的科学团队测试了众多 Nike 精英长跑运动员，

通过测量三个主要因素，预测他们的结果表现。

运动能力：

运动员的最大运动能力，表示为最大摄氧量 (VO2 Max)，

或最大氧气消耗率。

跑步效率：

跑者以既定速度跑完一公里所消耗的能量。

可持续速度：

跑者在长时间内不会减速，

可以一直保持的速度。

接受初步筛选的运动员中，三位跑者以出众表现脱颖而出：

来自肯尼亚的 Eliud Kipchoge、来自埃塞俄比亚的 Lelisa Desisa

以及来自厄立特里亚的 Zersenay Tadese。

测试过程让我们获得重要的生理数据，

我们的科学团队可以借此预测每位运动员的潜力。

我们的团队将每位运动员的个人记录与他们的预期表现进行对比，

确定重点关注领域，然后通过集思广益制定策略，

力求在比赛日弥合存在的差距。

例如，

虽然 Eliud 在竞技生涯中有效优化他的水份补给技巧，

但半程马拉松世界记录保持者 Zersenay 却最大限度地减少饮水。

考虑到 Zersenay 非凡的跑步效率，

以及在三位运动员的马拉松个人记录中相对较弱的表现，

我们的团队明确他的饮水方式是需要改进的因素。

另一个例子是营养策略。“马拉松在 30-35 公里之间是一个瓶颈，”

Nike 运动研究实验室 NXT Generation Research 团队首席生理学家 Brett Kirby 表示。

“这通常与肌糖消耗有关。

所以，我们应该如何保持肌糖的含量？在马拉松赛程中保持精力，

对我们进一步提升成绩大有

裨益。我们开始关注这点，

并为每位运动员制定个性化的解决方案。”