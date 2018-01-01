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CH 03
跑者
跑者
如何衡量某一个人在某方面具有他人无法企及的非凡潜能？
是否存在一些东西可以毫无疑问地改变我们对人类潜能的界定？
Nike 科学团队在研究跑者帮助他们挑战 2 小时马拉松的极限时，
全力以赴找出这些问题的答案。团队芸集来自生理学、跑步和运动表现领域的众多优秀人才，
开发出了一系列的测试，旨在证明 - 没有最快，只有更快。
经过多轮测试后，三名运动员脱颖而出，凭借出众实力突破 2 小时极限，他们是：
埃塞俄比亚选手 Lelisa Desisa、肯尼亚选手 Eliud Kipchoge 以及厄立特里亚选手 Zersenay Tadese。三个不同的国家，
三种迥然不同的历程 — 他们现在走到一起，共同挑战 26.2 公里的极限速度。
Lelisa 是参加测试的运动员中年龄最小的选手，多次亮相于各类马拉松赛事，
曾在 2013 年的迪拜马拉松赛中跑出 2:04:45 的惊人速度。他在 2013 年和 2015 年
曾经两次赢得波士顿马拉松赛冠军，同时保持个人半程马拉松的最佳成绩 59:30。
Lelisa 对自己信心满满。当被问到在 23 岁那年赢得首次胜利以前，
他觉得自己有没有能力赢得波士顿马拉松赛时，Lelisa 的回答简单而直接：
“毋庸置疑。”然而，单凭上面的话认为他年轻狂妄，也是不正确的。在赢得
那场比赛的胜利后，他把自己的奖牌归还给波士顿市，
以此纪念在他比赛完数小时后发生的爆炸案中不幸失去生命的罹难者。
Lelisa 是一个内敛的人，对于自己的成绩，他不骄傲自满，
而是散发出一种沉着自信的态度。对于跑步选手而言，
来自埃塞俄比亚的著名运动员总是他们前仆后继追逐的目标。
（他希望有一天，自己的面孔也能像那些选手一样出现在广告牌上。）
追随这些伟大选手的足迹，他们的非凡成就令人望而生畏。
也许正因为如此，Lelisa 才会如此乐于倾听、甚至迫切渴望亲身体验
Breaking2 研究团队提供的见解与建议。年龄小可能会经验略有不足，
但是也给 Lelisa 带来了更广阔的发展空间。
“Lelisa 对我们提出的建议总是抱有极大的包容度和接受度。
他乐于尝试和体验我们提供给他的见解和建议。”Nike 运动研究实验室
研究员兼 Breaking2 首席生理学家 Brett Kirby 博士表示。
在之前参加的 4 次马拉松比赛中，Lelisa 一直未能突破 2:10 的成绩，
但在研究团队的帮助下，他转变了训练和赛前准备思路：增加速度训练，
减少庞大的训练量，同时更加注意营养的摄取。
“科技成就梦想：电力、汽车、飞机、移动设备、照相机、人造卫星等等。
根据对鸟类飞行的研究，我们发明出了飞机。一群优秀的科学家说，
[Breaking2] 不再是梦想。所以，我相信，[this project] 也一定会实现。
”Lelisa 笃定地说。
LELISA DESISA
27 岁，埃塞俄比亚选手
“科技成就梦想：电力、汽车、飞机、
移动设备、照相机、人造卫星等等”
- LELISA
伊里德·基普乔格
32 岁，肯尼亚
Eliud 是奥运会男子马拉松卫冕冠军，曾 8 次参加职业马拉松比赛，
7 次夺冠，是目前公认的全球最棒的马拉松选手之一。
他的个人最好成绩是在去年的伦敦马拉松赛上创下的 2:03:05，
是有史以来跑得第三快的马拉松选手。
在过去 10 年的长跑比赛中，Eliud 一直处于第一梯队的位置而且表现稳定
— 这印证了这位伟大选手的专注力和矢志不渝的运动精神。
虽然他出众的生理潜能和职业操守令人望尘莫及，
但是之所以多年来一直保持优异成绩，主要还是依赖于他强大的精神力量。
他解释说：“你们知道，跑步实际上是一个思考的过程。如果你犹疑不定，
就很难跑完全程，所以务必要全神贯注、积极思考。”正因为如此，
他在训练时选择远离家人，来到肯尼亚西部高海拔的埃尔多雷特市，
在风景优美的住宿式训练营中训练。
我们甚至从他的跑步风格中也可以窥见一斑，他拥有能轻松驾驭精神的
敏锐度与对身体的执行力 — 这是一种宁静平和的平衡状态，即便在海拔
7,000 英尺的地方， 也能突破疾速。
“当你看他跑步时，虽然看起来速度有如神助，
但他实际上是很放松的。而且虽然他姿势紧张，但在你的眼里，
他一如平常。他知道自己该做什么。
”Breaking2 医生兼效能工程师 Philip Skiba 说道。
Eliud 一直坚信自己有能力突破 2 小时的极限，
他尝试这项挑战的决心也日益强烈。“首先，你要告诉全世界，
人生就是一个不断进步和见证自己进步的过程。”
Eliud 表示。“其次，你要证明，人的潜能是无限的。这也是我的人生信条。”
如果说有人可以凭借强大的意志力克服艰巨的挑战，
那一定是 Eliud。
“你们知道，跑步实际上是一个思考的过程。如果你犹疑不定，就很难跑完全程，
所以务必要全神贯注、积极思考。”
- ELIUD
Zersenay 曾经 4 次参加奥运会，5 次赢得世界半程马拉松赛冠军。
他以 58:23 的成绩保持着男子半程马拉松的世界纪录。
Zersenay 的跑步生涯源于一次替补计划。在十几岁时，
在涉足跑步比赛领域之前，他曾被当地运动童子军当作一名职业自行车选手培养。
虽然起步略晚，但是他仍然凭借出众潜能迅速成为世界长跑运动员中的领军人物之一，
而 10 多年后，更是成为全球最有成就的长跑运动员之一。
Zersenay 和 Eliud 一样冷静自持，但他还是一位声名赫赫的强势领跑者。
与四平八稳、颇具禅意的 Eliud 相比，他更像是一团一触即发的火焰。
Zersenay 绝对不是对手喜欢的类型，每一场比赛对他来说都是
一场精疲力竭、考验意志力的疾速挑战。
也许正因为如此，他一直无法像赢取半程马拉松那样
在更长的马拉松赛事中也同样取得成功，
到目前为止他全程马拉松的最好成绩“只有” 2:10:41。成绩确实令人叹为观止，
但是当你了解他非同凡响的生理机能后，他所做的选择也就不足为奇了。
据 Breaking2 计划的生理学家 Andy Jones 博士表示，
“Zersenay 的跑步效能极为出众。如果你看到他在跑步机和跑道上的表现，
你一定会说，他是我们最大的希望。”
非凡的生理潜能，加之 Zersenay 在之前的
训练中一直对自身营养和补充不太关注（他承认自己在比赛中很少喝水），
表明他可能是三位入选运动员中潜能最大的一位 —
虽然到目前为止还有很长的路要走。
Breaking2 的研究人员想方设法帮助 Zersenay 释放他在马拉松方面的潜能，
Zersenay 说道：“这个项目可以让人爆发更强劲的实力。因为，
当他们把你的优势和不足一一告诉你之后，你可以更有针对性、
更出色地实现自己的目标。”其他的只有留给时间来检验。
ZERSENAY TADESE
34 岁，厄立特里亚
“因为，当他们把你的优势和不足一一告诉你之后，
你可以更有针对性、更出色地实现自己的目标。”
- ZERSENAY
当 LELISA、ELIUD 和 ZERSENAY 站在起跑线上
尝试突破 2 小时的挑战时，26.2 英里的路程在他们脚下展开，
每 1 英里对他们来说都是一次新的挑战和体验。
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