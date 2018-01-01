Lelisa 是参加测试的运动员中年龄最小的选手，多次亮相于各类马拉松赛事，



曾在 2013 年的迪拜马拉松赛中跑出 2:04:45 的惊人速度。他在 2013 年和 2015 年



曾经两次赢得波士顿马拉松赛冠军，同时保持个人半程马拉松的最佳成绩 59:30。





Lelisa 对自己信心满满。当被问到在 23 岁那年赢得首次胜利以前，



他觉得自己有没有能力赢得波士顿马拉松赛时，Lelisa 的回答简单而直接：



“毋庸置疑。”然而，单凭上面的话认为他年轻狂妄，也是不正确的。在赢得



那场比赛的胜利后，他把自己的奖牌归还给波士顿市，



以此纪念在他比赛完数小时后发生的爆炸案中不幸失去生命的罹难者。



Lelisa 是一个内敛的人，对于自己的成绩，他不骄傲自满，



而是散发出一种沉着自信的态度。对于跑步选手而言，



来自埃塞俄比亚的著名运动员总是他们前仆后继追逐的目标。



（他希望有一天，自己的面孔也能像那些选手一样出现在广告牌上。）



追随这些伟大选手的足迹，他们的非凡成就令人望而生畏。





也许正因为如此，Lelisa 才会如此乐于倾听、甚至迫切渴望亲身体验



Breaking2 研究团队提供的见解与建议。年龄小可能会经验略有不足，



但是也给 Lelisa 带来了更广阔的发展空间。

“Lelisa 对我们提出的建议总是抱有极大的包容度和接受度。



他乐于尝试和体验我们提供给他的见解和建议。”Nike 运动研究实验室



研究员兼 Breaking2 首席生理学家 Brett Kirby 博士表示。





在之前参加的 4 次马拉松比赛中，Lelisa 一直未能突破 2:10 的成绩，



但在研究团队的帮助下，他转变了训练和赛前准备思路：增加速度训练，



减少庞大的训练量，同时更加注意营养的摄取。





“科技成就梦想：电力、汽车、飞机、移动设备、照相机、人造卫星等等。



根据对鸟类飞行的研究，我们发明出了飞机。一群优秀的科学家说，



[Breaking2] 不再是梦想。所以，我相信，[this project] 也一定会实现。



”Lelisa 笃定地说。