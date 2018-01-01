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NRC：智能练跑

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更科学地跑

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前方没有终点
跑步是一趟毕生的旅程。我们一路
相随，为你提供各种资源，帮助你
开始，伴随你成长，助你挑战极限。

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谬见 & 误解
我们的专家会帮助你快速了解一些与跑步相关的热门（也是经常被误解的）话题。

流言破解：赤足跑步
告别赤足/极简主义式跑步，迎接强有力、自然的步幅。

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流言破解：足底筋膜炎
这种损伤在跑者中很常见，起因复杂，但是仍有一些防治的方法。

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流言破解：足部内旋
抛弃有关如何挑选合适跑步鞋的（几乎）所有旧知识。

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我们命中注定要成为跑者 跑步从来不会拒绝他人。如果你想唤醒你内心的跑者，
 只需要系紧鞋带，出门去跑。

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所有的跑者都要成为运动员 不是仅靠一双腿就能跑得快， 还需要我们全身心投入，拥有不可阻挡的决心。

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每一次跑步都有一个目标 不只是一步接着一步， 有的时候 我们顶着压力前行。找到脚下每一步的意义。

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尊重跑步但不要感到畏惧 锻炼不易， 这也正是为什么我们热爱锻炼。尊重锻炼， 并在锻炼中赢得尊重。所以迈开脚步，开始追逐你的目标吧。

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了解你的弱点 持之以恒地锻炼， 弱点就会转化成你的优势。

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衡量成功的方式有很多 并非每一次跑步都能刷新速度或距离上的记录， 但是每一次跑步都是一种进步，会带来一些收获。

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我们相信你 当你觉得自己表现欠佳，你总是可以在这里获取前行的动力。 Nike+ Run Club 在此提醒你：只要努力一把，最好的你，触手可及。

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