今天跑步吗？

当然。 如果朋友拿下几英里，你会听到



相关消息。如果是跑步的好天气呢？



我们会询问你是否想出去畅跑。



如果你有一段时间没有跑步，或如果你有



跑步计划，我们也会如此询问。



因为你决不能错过迈步畅跑的机会。