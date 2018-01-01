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今天跑步吗？
当然。 如果朋友拿下几英里，你会听到

相关消息。如果是跑步的好天气呢？

我们会询问你是否想出去畅跑。

如果你有一段时间没有跑步，或如果你有

跑步计划，我们也会如此询问。

因为你决不能错过迈步畅跑的机会。

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