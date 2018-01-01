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NIKE AIR ZOOM ALL OUT FLYKNIT

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轻盈质感，非凡疾速

出色性能，疾速表现

稳定性能，非凡疾速

稳固锁定，疾速体验

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全速前进 Nike Air Zoom All Out Flyknit
稳固锁定，疾速体验。

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其他细节

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迅捷灵敏 ¾长可见式 ZOOM AIR 气垫，
铸就高度灵敏缓震体验。

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舒适贴合 FLYWIRE 飞线鞋面包裹双足，
营造轻盈支撑的穿着体验。

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引爆疾速 中帮鞋领设计，
打造稳固锁定的贴合感受。

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ALLYSON FELIX 奥运会 200 米、4X100 米、4X400 米项目金牌得主

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