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迅捷灵敏
¾长可见式 ZOOM AIR 气垫，
铸就高度灵敏缓震体验。
舒适贴合
FLYWIRE 飞线鞋面包裹双足，
营造轻盈支撑的穿着体验。
引爆疾速
中帮鞋领设计，
打造稳固锁定的贴合感受。
ALLYSON FELIX
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