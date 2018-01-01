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NIKE AEROLOFT FLASH VEST

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NIKE AEROLOFT
FLASH VEST 轻盈保暖。

LunarGlide_7_CDP_Desktop_P2.jpg

主要优势：

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轻盈保暖 800蓬防水设计，
营造轻盈保暖的穿着感受。

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炫彩反光元素 反光元素设计，
加强昏暗光线下的视觉可见度。

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便捷收纳 附有手带的可收纳设计，
易于携带。

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Brianne Theisen-Eaton
世界锦标赛七项全能银牌得主

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