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NIKELAB

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NIKE X OFF-WHITE 系列 “足球，我的爱” 设计师 Virgil Abloh 和 Nike 联名推出他首度设计的足球系列，
旨在致敬令人叹为观止的精彩赛事。
Nike x Off-White系列采用专业运动员所着的新推高性能材质，
彰显足球的运动和优雅之美。
Abloh 的动态系列通过深具历史意义的图案设计、
经典版型设计和巧妙的表现方式，
将反映足球传奇历史的单品集合在一起。
无论是在观众席还是在场上都诠释出足球运动的核心。

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NIKELAB ACG：自由畅动、灵活调节、有效防护 NikeLab ACG 专为多种环境和天气条件打造。这一多功能服装系统专为都市运动男女倾力设计，助力抵御酷暑
或倾盆大雨等多种情况下的各种都市环境。与 ACRONYM® 创始人 Errolson Hugh 联名合作，NikeLab ACG 体现了他的外形兼具功能性的主打理念以及 Nike 对
考究性能和运动自由度的追求。严苛环境下的版型测试、透气的防护性材料和现代时尚的设计助你自由前行，不断适应各种环境，并有效
抵挡不良天气因素。ACG 意指全天候装备。“全天候”是指助你有效应对多种环境及天气条件。

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NIKELAB GYAKUSOU：逆向疾驰 设计师兼 Undercover 创始人高桥盾将其独特美学和跑步专业知识融入全新 NikeLab Gyakusou 系列之中。
此次采用易收纳口袋设计和轻盈透气的材质，有效消除温暖天气跑步带来的干扰，
让跑者享受禅意般的集中与专注，为钟爱跑步的人打造充满未来主义的装备。

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