NIKELAB ACG：自由畅动、灵活调节、有效防护 NikeLab ACG 专为多种环境和天气条件打造。这一多功能服装系统专为都市运动男女倾力设计，助力抵御酷暑

或倾盆大雨等多种情况下的各种都市环境。与 ACRONYM® 创始人 Errolson Hugh 联名合作，NikeLab ACG 体现了他的外形兼具功能性的主打理念以及 Nike 对

考究性能和运动自由度的追求。严苛环境下的版型测试、透气的防护性材料和现代时尚的设计助你自由前行，不断适应各种环境，并有效

抵挡不良天气因素。ACG 意指全天候装备。“全天候”是指助你有效应对多种环境及天气条件。