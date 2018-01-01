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个性鞋款助阵，热力拉开本季序幕。 选择款式。挑选配色。个性化标志。

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个性鞋款助力新赛季

打造专属配色

KYRIE 3 灵活中帮搭配灵敏中底，
助力掌控狭小范围内的转向表现。

KOBE A.D. 脚感轻盈，低帮设计，
兼具出众响应力和
灵活性，助力抢得制胜良机。

SOLDIER 11 出众支撑力与缓震性能，
提升加速、
弹跳和高强度表现。

PG 1 低帮设计融合平稳缓震性能，
兼具出众灵敏性与疾速表现。

KDX
 准确支撑表现结合
出众回弹缓震性能，
不论何种场地，都能让你玩出彩。

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现在选择你的颜色

KYRIE 3

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现在选择你的颜色

KOBE A.D.

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SOLDIER 11

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PG 1

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KDX

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