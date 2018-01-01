已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

NIKE+ TRAINING CLUB 应用程序

立即下载
P1_A.jpg
1600x300_white.jpg

Nike+ Training Club 应用程序 你的终极私人健身教练 100 多项训练课程、清晰详尽的音频及视频、 专业教练动作示范以及全新训练计划，

让你形体更健美，速度更快，体能更强健。

NTC_DT_P3_CN.jpg
FA16_NTC_DT_FST_P3_CN_Hans.jpg

100余项全新训练
 由全球顶尖运动员和 Nike 精英教练倾心打造的百余项训练，

包括新增 15 分钟课程，不断挑战自己。

FA16_NTC_DT_FST_P4_CN_Hans.jpg

专业指导 Nike 教练们亲自演示的教学视频，

配合同步音频，示范每一个动作。

助你熟练掌握运动技巧，让每次训练事半功倍。

FA16_NTC_DT_FST_P5_CN_Hans.jpg

专属定制的训练方案 全新 NTC APP 可以根据需要为你量身打造

一套适合你的训练，然后跟随个人进展不断进行调整。

错过一天训练？我们助你恢复正轨。

轻松完成目标？我们帮你再提高一个等级。

FA16_NTC_DT_FST_P6_CN_Hans.jpg

记录你的所有活动 下班后打打篮球？课间抽时间跑跑跳跳？游上几圈泳开始崭新一天？

这些都是锻炼形式的一种。你手动输入的活动项目越多，

智能 NTC 应用程序会进一步合理规划你的训练方案。

P7.jpg
1600x200_white.jpg

NIKE+ TRAINING CLUB 应用程序

立即下载
P8.jpg

与我们一同训练
 预订你附近的现场 Nike+ Training Club

训练课程，Nike 教练将为你答疑解惑。

P10.jpg

NIKE+ RUNNING 应用程序
 不再局限于追踪跑步记录，而是助你变得更强。我们为你提供了助你成为更强跑者的教练指导，以及众多

分享和比较跑步的方式，让你跑得更快更远。

P12.jpg
Loading