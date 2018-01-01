“我的教练”功能有什么新的变化？

-无论你是想要在下一场比赛中刷新纪录，

还是想要从小白开始入门训练，

我们都能为你提供专业的指导。

新的训练跑步计划新增15 公里目标，

为入门级跑者带来更多选择，

此外还为帮助你成为更出色的运动员

推出进阶训练计划。

-Nike+ 教练旨在针对不同目标

为你提供量身打造合理科学的训练计划。

-新版本现在可以每周进行调整，从而优化你的计划，

让你即使耽误了几天仍能达成你的目标。

-我们明白，你的一周日程随时可能发生变化，

所以，你也可以及时调整，点击编辑计划安排按钮，

即可按照你想要的顺序，自由拖放一周中的各项训练。