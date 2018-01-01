我能继续旧版本中的挑战吗？-抱歉，在我们的 Nike+ Running App
体验中发起的挑战将不会延续至我们的新版 Nike+ Run Club App 中。-我们旧版 App 体验中的聊天功能在新版 App 中也将不再提供。
社交分享
什么是动态？-动态可以让你通过 Nike+ Run Club 和 Nike+ Training Club
关注朋友的训练活动，让你也从中获取动力，
保持运动激情。每次将内容分享到动态后，
你的 Nike+ 朋友都能为你的跑步加油打气、发表评论。-动态也是你了解更多跑步讯息的大本营。
你可以在这里找到来自 Nike+ Run Club 教练、
Pacer以及 Nike 精英运动员的专业建议。
此外，你还能在这里获得各种精彩活动、
产品及服务信息。怎样将内容分享到朋友圈、FACEBOOK、
和 INSTAGRAM 等社交网络？-现在，我们进一步简化了图片分享步骤，
你能够更加轻松地分享你的跑步故事。-我们的新版 Nike+ Run Club App
不会像旧版一样 自动将内容分享到社交网络。
这就在分享上给你更大的选择。
不过要记得，所有分享仍然必须包含图片。