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NIKE+ RUN CLUB APP：详情介绍

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Nike+ Running App 现已更名为 Nike+ Run Club App 详情介绍

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我的教练

“我的教练”功能有什么新的变化？ -无论你是想要在下一场比赛中刷新纪录，
还是想要从小白开始入门训练，
我们都能为你提供专业的指导。
新的训练跑步计划新增15 公里目标，
为入门级跑者带来更多选择，
此外还为帮助你成为更出色的运动员
推出进阶训练计划。 -Nike+ 教练旨在针对不同目标
为你提供量身打造合理科学的训练计划。 -新版本现在可以每周进行调整，从而优化你的计划，
让你即使耽误了几天仍能达成你的目标。 -我们明白，你的一周日程随时可能发生变化，
所以，你也可以及时调整，点击编辑计划安排按钮，
即可按照你想要的顺序，自由拖放一周中的各项训练。

我能继续之前在旧版本中 已经开始的教练计划吗？ -抱歉，我们无法继续你在 Nike+ Running App
中正在进行的训练计划。
如果在我们的 App 更新之时，
你恰好有进行中的教练计划，
那么你可以前往 Nike.com/NRC 中找到训练计划下载，
从这里直接下载一份该计划的 PDF 版本。

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挑战

如何继续和朋友挑战？ -新版 Nike+ Run Club App 采用新的方式，
通过话题标签排行榜来和你的朋友互相鼓励比拼，
并让你加入全球各地其他跑者的比拼行列。 -话题标签排行榜将能向你显示当前有多少其他 Nike+ 会员
参与了该群组（但需将隐私设置设为公开），
以及大家已使用该话题 分享了多少里程的跑步记录。 -如需创建一个新的话题标签排行榜，
只需在发布时添加你独有的话题标签 （如，跑完100公里），
并将其分享给朋友们即可。
想要在更大范围内传播你的话题标签，
最有效的方法就是 将添加该话题标签的跑步内容分享到 Nike+ 动态。 -所有话题标签挑战都是公开的，
任何将隐私设置设为公开的Nike+ 会员均可参与其中。
参与相关挑战的比拼、 较量比拼的人数无上限，
因此全球跑者都有机会加入。 -话题标签排行榜可按周、月和年进行筛选。 -如需查看全球的排行榜，
以加入你感兴趣的话题标签挑战，
请确保将你的 Nike+ 隐私设置设为公开。

我能继续旧版本中的挑战吗？ -抱歉，在我们的 Nike+ Running App
体验中发起的挑战将不会延续至我们的新版 Nike+ Run Club App 中。 -我们旧版 App 体验中的聊天功能在新版 App 中也将不再提供。

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社交分享

什么是动态？ -动态可以让你通过 Nike+ Run Club 和 Nike+ Training Club
关注朋友的训练活动，让你也从中获取动力，
保持运动激情。每次将内容分享到动态后，
你的 Nike+ 朋友都能为你的跑步加油打气、发表评论。 -动态也是你了解更多跑步讯息的大本营。
你可以在这里找到来自 Nike+ Run Club 教练、
Pacer以及 Nike 精英运动员的专业建议。
此外，你还能在这里获得各种精彩活动、
产品及服务信息。 怎样将内容分享到朋友圈、FACEBOOK、
和 INSTAGRAM 等社交网络？ -现在，我们进一步简化了图片分享步骤，
你能够更加轻松地分享你的跑步故事。 -我们的新版 Nike+ Run Club App
不会像旧版一样 自动将内容分享到社交网络。
这就在分享上给你更大的选择。
不过要记得，所有分享仍然必须包含图片。

分享我的跑步有哪些新的选项？ -过去几年中，我们的跑者分享了数百万张精彩的跑步图片。
现在，我们非常高兴地为你们带来了一整套全新的贴图，
供你用于自定义打造你的跑步路线、图片或全新海报。 -完成跑步后，你可以选择添加自己的照片，
或选择采用我们所设计背景的定制海报，
来分享你的跑步路线。 -通过全新的数据贴图，
你可以看到自己在运动中攀升的高度或心率。
通过使用高程曲线图、路线地图、
当地天气图标等你跑步中的实际数据创建的内容。 -除分享照片外，你还可以创建自己的图片说明、
为跑步添加标题、以及标记你的朋友和 跑步地点。
此外，你也可以使用@ 召唤缺席的跑友。
你在跑步中@提及或标记的任何朋友，
都将通过他们的收件箱收到有关通知。 -新版 Nike+ Run Club App 不支持将内容自动分享到 社交网络。
你分享的所有发布内容均必须包含图片、 路线或海报。

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成就/奖杯

在哪里可以看到我的个人记录和当前跑步等级颜色？ -你可以在“活动”历史记录]顶部，
通过向右滑动轻松查看你的个人记录和等级颜色。

我还能找到我的奖杯吗？ -请谅解，我们将你的成就、
奖杯和里程碑 转移到了 Nikeplus.com中，
以便为App后续其他改进腾出空间。

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登录

为什么需要登录？ -我们的新版 Nike+ Run Club App 体验将 为跑者提供更加出色的服务，
但是，为向你提供个性化的教练指导以及 经过精心甄选的跑步讯息，
我们需要首先认识你！

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用户体验

哪些内容进行了调整？ -为让你可以轻松快速开始你的跑步训练，
我们优化了GPS 跑步，
还优化了跑步中屏幕显示，
让你在跑步过程中更好地掌握你的关键指标。
现在，只需轻触一次跑步中屏幕，
即可循环显示距离、时长、配速和心率。 -我们已将你的总里程计数转移到了你的”活动”历史记录顶部。
别担心，你的所有里程都已妥善保存。 NIKE 为什么要更改 APP 的设计？ -我们简化了跑者最关注的内容的查找方式，
令操作更加快捷简单。 -此外，我们还在我们的所有 Nike+ App
之间 创建了一致的用户体验，
并让你在Nike+ Run Club App 和Nike+ Training Club App
中对于动态、收件箱、Club等功能都有统一的体验。

在哪里可以找到“我的教练”？ -你可以从App的主页，
轻松访问你的 Nike+ 教练计划。
轻触“我的教练”，
查看你当天的教练指导跑步计划内容。 什么是 Club？ -我们 App 中的 Club 选项卡 是查看你的跑友们及全球
Nike+ Run Club社区最新动态的理想地点。
在这里，你可以看到好友排行、
与其他通过话题标签参与挑战的 Nike+ 用户 交流互动。
你还可通过搜索发现可加入的新话题或新挑战。

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