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任我去跑
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应付每个“可是”“但是”“要不是”
地球还怎么继续转动？
跑起来！
用行动跑转地球
离开沙发
穿上跑鞋
关掉这个聊天框
忘了那些条条框框
现在就来改变
世界 任我去跑
和NIKE+ RUN CLUB一起开跑
从即日起至4月22日，使用NIKE+ RUN CLUB APP追踪跑步表现，音乐人李荣浩，
运动员梁劲生、葛曼棋和NRC教练将通过“语音指导”为你提供专业建议和激励；你更能赢得NIKE REACT鞋款、QQ音乐绿钻等各种惊喜。
此外，更可以进入QQ音乐“跑步电台”，参加“跑就有戏”系列挑战，听浸入式魔音，跑入奇幻异次元。
“任我去跑”线下NRC训练课程正在北京、上海、广州火热进行，立即预约。
下载 NRC APP
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全新鞋款 NIKE REACT
“任我去跑”特别语音指导
在活动期间，特别版语音指导将于每周五在Nike+ Run Club App上线。
著名音乐人李荣浩，短跑运动员梁劲生、葛曼棋，
以及NRC教练将和你完成每周训练，
让跑步变得大不同。戴上耳机，他们就在你身边。
追踪和保存你的所有跑步和成就记录
配速、距离、高度、心率、公里分段记录……
掌握所需的一切数据，追踪你的跑步表现。
灵活的个性化教练指导计划
不管你有何跑步目标，
Nike+ 教练都能为你提供合理科学的训练计划。
从你的当前水平出发，并可随着你的进度灵活调整，
助你达成目标。
跑后个性分享
通过添加照片、跑步数据和贴图，个性定制你的分享帖，
你可以选择分享给 Nike+ 好友或同步到其他社交平台。
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加入我们的全球跑步社区，接收来自 Nike
专业教练的指导和训练计划。
NIKE+ TRAINING CLUB
囊括 100 多项训练、
音频及视频版本的有氧运动专业教练动作指导以及全新训练计划，
让你形体更健美、速度更快且体能更强健。
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从经典球鞋系列，到 Nike 不断呈现的创新力作，
你钟爱鞋款的背后故事及发售动态，
尽在 NIKE 独门鞋会。