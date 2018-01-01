GPS

Apple Watch Series 3 (GPS) 通过蓝牙或 Wi-Fi 连接到 iPhone 后，你即可收发短信、

接听来电以及接收通知。 内置 GPS 可不借助 iPhone，在训练中独立追踪你的距离、配速和路线

GPS + 蜂窝网络



Apple Watch Series 3（GPS + 蜂窝网络）具备以上所有功能，此外还内置有蜂窝网络。

即使 iPhone 不在身边，也能让你自由地收发短信、接听来电和接收通知。

