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仅启用 GPS 的 APPLE WATCH NIKE+ 与启用 GPS +
蜂窝网络的 APPLE WATCH NIKE+ 有何不同？

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GPS Apple Watch Series 3 (GPS) 通过蓝牙或 Wi-Fi 连接到 iPhone 后，你即可收发短信、
接听来电以及接收通知。 内置 GPS 可不借助 iPhone，在训练中独立追踪你的距离、配速和路线 GPS + 蜂窝网络
 Apple Watch Series 3（GPS + 蜂窝网络）具备以上所有功能，此外还内置有蜂窝网络。
即使 iPhone 不在身边，也能让你自由地收发短信、接听来电和接收通知。

什么是蜂窝网络运营商支持？ 如需将 Apple Watch 连接到蜂窝网络，则须选择与你的 iPhone 相同的运营商。
苹果公司也一直在扩大其支持的运营商阵容。 如果你当前的运营商不支持 Apple Watch，
你将无法使用蜂窝网络功能，直到运营商能够提供此支持。
 提供支持的运营商名单会随时变动。 请联系你的运营商确认最新的情况。

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