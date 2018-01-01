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即使不带手机，
也能畅享互动。
Apple Watch Nike+ Series 3 蜂窝网络版让您在未携带手机时，
也可以拨打电话，发送消息，收听流音乐。请查看下表，
了解您所在国家/地区哪些网络为 Apple Watch 提供蜂窝网络服务。*
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APPLE WATCH NIKE+ SERIES 3
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Sprint Wireless**
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Verizon Wireless**
Bell**
除曼尼托巴省和萨斯喀彻温省外，
加拿大其他省均可
使用蜂窝网络服务。
Telus
AT&T
Sprint Wireless**
T-Mobile USA
* Apple Watch 和 iPhone 必须使用同一服务提供商。并非所有服务提供商均可用。并非所有服务提供商支持企业帐户。
与您的雇主及服务提供商核实。超出您运营商网络覆盖范围则无法漫游。无线服务计划需要蜂窝网络服务。
联系您的服务提供商了解更多详情。访问 www.apple.com/watch/cellular，了解参与计划的无线服务提供商及其相关资格。
**不支持 UMTS。联系您的服务提供商了解更多详情。