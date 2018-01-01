* Apple Watch 和 iPhone 必须使用同一服务提供商。并非所有服务提供商均可用。并非所有服务提供商支持企业帐户。

与您的雇主及服务提供商核实。超出您运营商网络覆盖范围则无法漫游。无线服务计划需要蜂窝网络服务。

联系您的服务提供商了解更多详情。访问 www.apple.com/watch/cellular，了解参与计划的无线服务提供商及其相关资格。

**不支持 UMTS。联系您的服务提供商了解更多详情。