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APNW_CellularProvider_LTE

即使不带手机，
也能畅享互动。 Apple Watch Nike+ Series 3 蜂窝网络版让您在未携带手机时，
也可以拨打电话，发送消息，收听流音乐。请查看下表，
了解您所在国家/地区哪些网络为 Apple Watch 提供蜂窝网络服务。*

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APNW_CellularProvider_LTE

型号

频带支持

国家/地区

支持运营商

APPLE WATCH NIKE+ SERIES 3 38 毫米
42 毫米

LTE 1 (2100 Mhz)
3 (1800 Mhz)
39 (TD 1900)
40 (TD 2300)
41 (TD 2500) UMTS 2100 MHz

中国

中国移动 今年下半年推出。

APNW_CellularProvider_LTE

型号

频带支持

国家/地区

支持运营商

APPLE WATCH NIKE+ SERIES 3 38 毫米
42 毫米

LTE 1 (2100 Mhz)
3 (1800 Mhz)
5 (850 Mhz)
7 (2600 Mhz)
8 (900 Mhz)
18 (800 Mhz)
19 (800 Mhz)
20 (800 DD)
26 (800 MHz)
 UMTS
 800 MHz
850 MHz
900 MHz
2100 MHz

澳大利亚

法国

德国

日本

瑞士

英国

Swisscom

APNW_CellularProvider_LTE

型号

频带支持

国家/地区

支持运营商

APPLE WATCH NIKE+ SERIES 3 38 毫米
42 毫米

LTE
 2 (1900 Mhz)
4 (AWS)
5 (850 Mhz)
12 (700 Mhz)
13 (700c Mhz)
17 (700b Mhz)
18 (800 Mhz)
19 (800 Mhz)
25 (1900 Mhz)
26 (800 Mhz)
41 (TD 2500) UMTS 800 MHz
850 MHz
1700 MHz
1900 MH

美国

加拿大

波多黎各

HUB_P2_Slice.jpg

* Apple Watch 和 iPhone 必须使用同一服务提供商。并非所有服务提供商均可用。并非所有服务提供商支持企业帐户。
与您的雇主及服务提供商核实。超出您运营商网络覆盖范围则无法漫游。无线服务计划需要蜂窝网络服务。
联系您的服务提供商了解更多详情。访问 www.apple.com/watch/cellular，了解参与计划的无线服务提供商及其相关资格。
 **不支持 UMTS。联系您的服务提供商了解更多详情。

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