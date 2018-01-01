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APPLE WATCH NIKE+ SERIES 3 精益求精，不断完善你的跑步体验。

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你的私人跑步
指导 独自跑步可以很美好。 那么结伴开跑呢？ 它总能让你开怀。
所以，想象一下你按照 Nike 教练、世界精英运动员和特邀嘉宾的指导，
在沉浸式的体验中按部就班地开展跑步的乐趣吧，
让我们帮助你成为出色的跑者。 特别推荐语音指导跑步，
现在已能使用 Apple Watch Nike+ GPS + 蜂窝网络进行体验。

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非凡表带 稳固贴合手腕，调节简单，轻质出众，
不止是柔韧灵活，还可清洗。
可选的多种颜色与 Nike React 新推鞋款
更是形成出众搭配。

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收获远程
加油鼓励 你是否有过这样的经历：想要一点鼓励支持你
继续前进，身边却无人响应？这种经历再不会有。
现在，你可以通过 Apple Watch Nike+ 上的蜂窝网络，
让来自朋友的击掌点赞随时直达你的手腕。
如果你想通过碰拳即时作出回应，那也会是很酷的选择。

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GPS + 蜂窝网络 38 毫米 | 42 毫米

GPS 38 毫米 | 42 毫米

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NIKE 回环式运动表带

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出众舒适的穿着感受。鞋款搭载 Nike React 泡棉缓震配置，
既轻盈柔软，又具备出众耐穿性和灵敏响应表现。

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