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加油鼓励 你是否有过这样的经历：想要一点鼓励支持你

继续前进，身边却无人响应？这种经历再不会有。

现在，你可以通过 Apple Watch Nike+ 上的蜂窝网络，

让来自朋友的击掌点赞随时直达你的手腕。

如果你想通过碰拳即时作出回应，那也会是很酷的选择。