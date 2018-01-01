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热身时刻 为 NBA 专业赛事打造的连帽衫 Nike Therma Flex Showtime Hoodie，
首次作为 NBA 球队出场服，为你提供绝佳的保暖性和出众的灵动性。

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KOBE A.D.

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