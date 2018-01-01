NikePlus
订单
心愿单
活动
帐户设置
注销
加入/登录NikePlus账号
帮助
我的订单
配送服务
退换货
使用条款
销售条款
隐私政策
联系我们
网站反馈
查看全部
我的订单
配送服务
退换货
联系我们
查看全部
0
男子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
耐克足球精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
篮球
足球
健身/训练
拖鞋
Jordan
React
Air Force 1
Air Max
NIKEiD 专属定制
所有服装
所有男子服装
上衣/T恤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
短裤
休闲裤
运动裤/紧身裤
运动紧身衣
袜子
配件/装备
运动
跑步
篮球
足球
健身/训练
滑板
网球
高尔夫
品牌
JORDAN
NBA
NikeLab
Nike Sportswear
ACG
NIKEiD专属定制
女子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
健身/训练
滑板
拖鞋
React
Air Max
Air Force 1
Huarache
NIKEiD专属定制
所有服装
运动内衣Bra
运动紧身衣
运动裤/紧身裤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
上衣/T恤
休闲裤
短裤
短裙/连衣裙
袜
配件/装备
运动
跑步
健身/训练
瑜伽
滑板
网球
高尔夫
品牌
Nike Sportswear
NikeLab
JORDAN
NBA
ACG
NIKEiD专属定制
男孩
所有男孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
女孩
所有女孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
NIKEiD专属定制
初夏系列定制
所有NIKEiD定制
男子定制
所有男子定制
休闲
篮球
跑步
足球
滑板
健身
女子定制
所有女子定制
休闲
跑步
训练
篮球
足球
滑板
儿童定制
所有儿童定制
男孩
女孩
婴童
FLYKNIT系列定制
Air Max系列定制
宽掌系列定制
欢迎加入，{1}。
欢迎使用 Nike+。 你将很快收到一封确认电子邮件。
继续
进一步了解
Nike+ 会员的相关信息。
已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码：
数量：
单价：
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 ()
结算
查看心愿单
购物车中没有商品
我们检测到您的系统没有启用JavaScript,需要采购的产品和正确地体验耐克.com。
请
enable JavaScript在浏览器
,然后刷新页面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/cn/zh_cn/c/men","contentPath":["men"],"country":"CN","defaultHomePage":"homepage","division":"commerce","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"men","isSportCategory":false},"success":true}
NIKEMEN
鞋类
服装
热销单品
超值精选
|
|
|
全凭我敢信
全新国家队系列，即将在世界最大的舞台上脱颖而出。
国家队精选
足球战靴
了解更多
查找理想鞋款
休闲
跑步
篮球
新品鞋款
NIKE EPIC REACT FLYKNIT
NIKE AIR SPAN II
PG 2 EP
AIR JORDAN 11 RETRO LOW
NIKE TANJUN
NIKE AIR ZOOM PEGASUS 35
KYRIE 4 EP
NIKE VAPOR 12 ELITE FG
男子跑步鞋
男子运动鞋
男子篮球鞋
男子篮球鞋
男子运动鞋
男子跑步鞋
男子篮球鞋
耐克刺客系列天然硬质草地足球鞋
AIR JORDAN XIV
'LAST SHOT'
AJ XIV源于冠军历史，
忠实再现1998年总决赛。
立即购买
了解更多
男子印花T恤
绚丽夺目的印花图案搭配舒适轻盈的面料让你感受与众不同的夏日浪潮。
立即选购
夏季基本装备
关注 NIKE 官方微信
进一步了解我们
耐克男子鞋类
所有男子鞋类
男子跑步鞋类
男子篮球鞋类
男子休闲鞋类
男子Jordan鞋类
男子NIKEiD专属定制
男子足球战靴
男子训练鞋类
男子网球鞋类
男子高尔夫鞋类
耐克男子服装
所有男子服装
男子上衣/T 恤
男子夹克/马甲
男子连帽衫/套头衫
男子球衣
男子长裤/紧身裤
男子短裤
男子Nike Pro紧身运动服
耐克男子装备
所有男子装备
男子背包
男子袜子
男子球类
男子健身装备
男子帽子
男子手套
主推专题
男子699元以下精选
男子夏日精选
男子最新上市产品
男子折扣商品
男子Jordan
男子Nike Sportswear
耐克特别优惠