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找到合适的尺码和鞋型
孩子们每天都在成长，特别是他们的双足。因此，为他们找到适合当下穿着的鞋款极为重要。
需要我们帮你找到适合孩子的鞋码？让我们开始吧！
鞋
服装
如何测量
下载我们的打印版尺码挑选帮助，或按照以下步骤测量孩子的脚长（从脚跟到脚尖的长度）。
打印版尺码挑选帮助
1. 让孩子紧靠墙面，在坚硬的地面或物体表面上站直，
保持脚跟紧贴墙面。
2. 用软卷尺或直尺
测量脚后跟到脚尖的长度。
3. 确保从脚跟测量到脚趾前端
距离脚跟最远的一个点。
理想鞋型挑选技巧
现在，你已找到恰当的鞋码。请参考我们的快速提示，查找理想的鞋型。
鞋款拥有恰当尺码和鞋型，会让你的感受大不一样。
技巧 1
技巧 2
技巧 3
在下午测量孩子的脚部尺寸。
测量时，让他们将身体重心均匀落在整个脚掌。
确保孩子穿着袜子进行试穿，
且脚跟在每一步中都能稳固贴合。
如果两只脚大小略有差别，
不妨按照稍大的一只脚选购相应尺码。
选购不同尺码的鞋款
婴童
NIKE 尺码 15-27
测量值范围：
7.6 - 16.1 厘米
幼童
NIKE 尺码 27.5-35
测量值范围：
16.1 - 21.2 厘米
大童
NIKE 尺码 35.5-40
测量值范围：
21.6 - 24.5 厘米
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专项运动鞋指南
找到合适的尺码和鞋型是第一步，找到针对特定运动项目的理想鞋型，则有助将应战实力提升到新的境界。
了解更多特定运动项目的鞋款选购指南。
足球鞋选购指南
跑步鞋选购指南
所有鞋款选购指南
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