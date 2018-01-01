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找到合适的尺码和鞋型 孩子们每天都在成长，特别是他们的双足。因此，为他们找到适合当下穿着的鞋款极为重要。
需要我们帮你找到适合孩子的鞋码？让我们开始吧！

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服装

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如何测量 下载我们的打印版尺码挑选帮助，或按照以下步骤测量孩子的脚长（从脚跟到脚尖的长度）。

打印版尺码挑选帮助

1. 让孩子紧靠墙面，在坚硬的地面或物体表面上站直，
保持脚跟紧贴墙面。

2. 用软卷尺或直尺
测量脚后跟到脚尖的长度。

3. 确保从脚跟测量到脚趾前端
距离脚跟最远的一个点。

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理想鞋型挑选技巧 现在，你已找到恰当的鞋码。请参考我们的快速提示，查找理想的鞋型。
鞋款拥有恰当尺码和鞋型，会让你的感受大不一样。

技巧 1

技巧 2

技巧 3

在下午测量孩子的脚部尺寸。
测量时，让他们将身体重心均匀落在整个脚掌。

确保孩子穿着袜子进行试穿，
且脚跟在每一步中都能稳固贴合。

如果两只脚大小略有差别，
不妨按照稍大的一只脚选购相应尺码。

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选购不同尺码的鞋款

婴童 NIKE 尺码 15-27 测量值范围：
7.6 - 16.1 厘米

幼童 NIKE 尺码 27.5-35 测量值范围：
16.1 - 21.2 厘米

大童 NIKE 尺码 35.5-40 测量值范围：
21.6 - 24.5 厘米

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专项运动鞋指南 找到合适的尺码和鞋型是第一步，找到针对特定运动项目的理想鞋型，则有助将应战实力提升到新的境界。
了解更多特定运动项目的鞋款选购指南。

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