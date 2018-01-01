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儿童跑步童鞋选购指南
挑选理想的儿童跑步童鞋，以舒适感受惬意开跑。
鞋款选购指南
跑步鞋选购指南
足球鞋选购指南
NIKE 为孩子打造理想跑步鞋
每双鞋都采用匠心设计，
旨在满足年幼跑者稚嫩双足的各种需求。鞋款设计出众，
有效考虑到跑步时的足部移动情况
缓震配置能有效减震缓冲，
在奔跑过程中增添舒适感。
鞋型为什么重要？
对跑步鞋而言，恰当的鞋型至关重要。
每当孩子的足部 撞击地面时，
足部会向纵横两个方向扩展。因此，
鞋款必须为这种扩展提供空间，
但空间又不能太大，以免步行、
跑步或进行其他运动时足部打滑。
跑步鞋应该提供脚踝支撑，
同时增强缓震效果和稳定性。
为何柔韧性很重要？
充分的柔韧性能够
让足部自然舒适地运动。柔韧的鞋款
带来赤足般的运动体验。Nike 跑步鞋在设计时
充分考虑到柔韧性需求，
能够促进双足的健康成长。
五个建议帮你找到理想鞋型
找到理想鞋型是一件有挑战性的事情，
对于成长中的双足尤其如此。查找理想鞋型时，
注意以下五点。
在一天中的较晚时段，
足部处于一天中最大的状态时
选购跑步鞋。
测量和确定鞋型时
应穿着跑步袜，
或穿上将与该类鞋款
搭配穿着的
运动袜。
脚掌尺寸可能存在差异，
所以应当在保持站姿状态下
测量两只脚的尺寸。
如果一侧脚掌偏大，则选择
较大的尺码。
从最长的脚趾顶端
到鞋后跟，前后应留有
一厘米左右的活动空间。
脚趾能够 自由移动。
脚跟感觉舒适。如果
脚跟外拉，
可能会让脚起泡。穿上鞋
走动一下，
询问穿鞋之后的感受。
NIKE 儿童跑步童鞋系列
无论追求回弹缓震性能、出众稳定性，还是自然脚感与
非凡灵活性，我们提供丰富鞋款供你选择，
助你跑得更快、更轻松、更舒适。
强大
自然灵活
这些鞋款采用匠心设计，
实现自然灵活的运动体验。
从离地到着地，双足自由移动，
让孩子获得有力的奔跑体验。
立即购买
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自然灵活
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长远
柔软缓震
多方位舒适体验
与出众缓震效果有机融合。
这些鞋款可助你
轻松攻克任意征程。
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疾速
轻盈回弹
这些鞋款赋予双足
稳固锁定感和迅疾奔驰体验。
无论训练还是竞赛，
它们都能缔造
有效迈步感受。
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查找理想鞋款
所有 Nike 运动鞋均具备出众耐磨性和柔韧性，
能够满足活跃儿童的各种需求。但是，也有众多鞋款采用专业设计，
以期在特定运动和活动中
发挥卓越性能。
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休闲鞋
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足球鞋
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