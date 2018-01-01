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儿童跑步童鞋选购指南
 挑选理想的儿童跑步童鞋，以舒适感受惬意开跑。

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跑步鞋选购指南

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NIKE 为孩子打造理想跑步鞋 每双鞋都采用匠心设计，
旨在满足年幼跑者稚嫩双足的各种需求。鞋款设计出众，
有效考虑到跑步时的足部移动情况
缓震配置能有效减震缓冲，
在奔跑过程中增添舒适感。

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鞋型为什么重要？ 对跑步鞋而言，恰当的鞋型至关重要。
每当孩子的足部 撞击地面时，
足部会向纵横两个方向扩展。因此，
鞋款必须为这种扩展提供空间，
但空间又不能太大，以免步行、
跑步或进行其他运动时足部打滑。
跑步鞋应该提供脚踝支撑，
同时增强缓震效果和稳定性。

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为何柔韧性很重要？
 充分的柔韧性能够
让足部自然舒适地运动。柔韧的鞋款
带来赤足般的运动体验。Nike 跑步鞋在设计时
充分考虑到柔韧性需求，
能够促进双足的健康成长。

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五个建议帮你找到理想鞋型 找到理想鞋型是一件有挑战性的事情，
对于成长中的双足尤其如此。查找理想鞋型时，
注意以下五点。

在一天中的较晚时段，
足部处于一天中最大的状态时
选购跑步鞋。

测量和确定鞋型时
应穿着跑步袜，
或穿上将与该类鞋款
搭配穿着的
运动袜。

脚掌尺寸可能存在差异，
所以应当在保持站姿状态下
测量两只脚的尺寸。
如果一侧脚掌偏大，则选择
较大的尺码。

从最长的脚趾顶端
到鞋后跟，前后应留有
一厘米左右的活动空间。
脚趾能够 自由移动。

脚跟感觉舒适。如果
脚跟外拉，
可能会让脚起泡。穿上鞋
走动一下，
询问穿鞋之后的感受。

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NIKE 儿童跑步童鞋系列 无论追求回弹缓震性能、出众稳定性，还是自然脚感与
非凡灵活性，我们提供丰富鞋款供你选择，
助你跑得更快、更轻松、更舒适。

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强大 自然灵活 这些鞋款采用匠心设计，
实现自然灵活的运动体验。
从离地到着地，双足自由移动，
让孩子获得有力的奔跑体验。

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强大 自然灵活 这些鞋款采用匠心设计，
实现自然灵活的运动体验。
从离地到着地，双足自由移动，
让孩子获得有力的奔跑体验。

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长远 柔软缓震 多方位舒适体验
与出众缓震效果有机融合。
这些鞋款可助你
轻松攻克任意征程。

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长远 柔软缓震 多方位舒适体验
与出众缓震效果有机融合。
这些鞋款可助你
轻松攻克任意征程。

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疾速 轻盈回弹 这些鞋款赋予双足
稳固锁定感和迅疾奔驰体验。
无论训练还是竞赛，
它们都能缔造
有效迈步感受。

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疾速 轻盈回弹 这些鞋款赋予双足
稳固锁定感和迅疾奔驰体验。
无论训练还是竞赛，
它们都能缔造
有效迈步感受。

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查找理想鞋款 所有 Nike 运动鞋均具备出众耐磨性和柔韧性，
能够满足活跃儿童的各种需求。但是，也有众多鞋款采用专业设计，
以期在特定运动和活动中
发挥卓越性能。

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