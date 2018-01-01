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儿童足球童鞋选购指南
找到理想球鞋，为孩子打开足球世界的大门。
鞋款选购指南
跑步鞋选购指南
足球鞋选购指南
孩子为什么需要一双足球鞋？
足球鞋能够在球场上提供必要的
支撑和抓地力。一般的运动鞋和
训练鞋在设计时，目的都不是为球员在足球运动中的
特定动作提供支撑。而
足球鞋的底盘、或者说底部，
是针对这类动作以及特定
场地表面专门设计的。这一点非常重要，
因为不适当的鞋款会在穿着过程中引起不适。
鞋型为什么重要？
合适的鞋型能为孩子提供舒适的穿着感
和有效支撑，帮助他们发挥出色表现。而不合适的
鞋型或鞋码，则可能导致脚跟滑脱、
擦伤或起水泡，在球场上给孩子造成
不必要的干扰。
为什么需要不同的底盘？
正如有不同类型的足球鞋一样，
底盘也分为不同类型。
从天然松软草地到天然硬质草地，乃至室内球场以及人造草地，
每种底盘都是为了在特定场地表面发挥理想表现而专门设计的。每款足球鞋的底盘
都拥有独特的凹纹及鞋钉设计，
以满足不同位置的球员需求。
五个建议帮你找到理想鞋型
怎样为孩子选择贴合度适中的足球鞋？让我们
来帮你。通过这份快速指南，找到
具备理想贴合度的鞋型，帮助孩子在球场中克敌制胜。
在一天中的较晚时段，
足部处于一天中最大的状态下时
选购足球鞋。
两只脚都要测量，以防
双脚尺码不一；测量时，身体保持直立。
如果两只脚尺码不同，
则选择较大的尺码。
测量和试穿时，
穿上将要搭配球鞋
穿着的球袜。
从最长的脚趾顶端
到鞋后跟，
前后应留有一厘米左右的
活动空间。
正确系好球鞋鞋带。
系鞋带时应松紧适宜，既要保证
足够紧使双足不至滑动，
又要避免过紧引起不适。
NIKE 儿童足球童鞋系列
无论是想要实现具有爆发力的起步表现、还是获得快速响应或
非凡抓地性能，我们种类齐全的足球鞋产品系列都能
满足孩子的需求，在球场中助力缔造卓越表现。
爆发疾速
MERCURIAL 刺客系列
轻质战靴，为迅捷而生。
致力打造球袜般的舒适贴合体验，
卓越抓地表现助力疾速起步。
立即购买
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轻质战靴，为迅捷而生。
致力打造球袜般的舒适贴合体验，
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灵敏体验，势不可挡
HYPERVENOM 毒锋系列
专为进攻型球员匠心打造，
在紧促空间激发疾速犀利表现。
为快速响应和
突然变向打造理想利器。
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HYPERVENOM 毒锋系列
专为进攻型球员匠心打造，
在紧促空间激发疾速犀利表现。
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创意控局
MAGISTA 鬼牌系列
为行动渗透球场纵深、
需要持续舒适感和控球力的
组织型球员专门打造。
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MAGISTA 鬼牌系列
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掌控全场
TIEMPO 传奇系列
专为善于打破僵局、
引领进攻的球员匠心设计。打造贯穿全场的
卓越触球感与灵活体验。
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TIEMPO 传奇系列
专为善于打破僵局、
引领进攻的球员匠心设计。打造贯穿全场的
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孩子所在的场地类型
天然硬质草地 (FG)
短草球场。微湿
但通常无泥。
人造草地 (AG)
人造球场。
人造场地 (TF)
用于人造场地地面。
配置小场地比赛专用橡胶鞋钉。
室内/球场 (IC)
用于街头、球场及室内比赛。
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查找理想鞋款
所有 Nike 运动鞋均具备出众耐磨性和柔韧性，
能够满足活跃儿童的各种需求。但是，也有众多鞋款采用专业设计，
以期在特定运动和活动中
发挥卓越性能。
男孩
女孩
跑步鞋
足球鞋
篮球鞋
休闲鞋
跑步鞋
足球鞋
篮球鞋
休闲鞋
发掘 NIKE 的精彩体验
这里有尺码专家为你提供帮助
小运动员们往往长得飞快，
所以我们将帮你挑选适合孩子现阶段身材的尺码。
准备好你的装备
倾力呈现专为小运动员打造的所有运动装备，
让他们闪亮每一季。
了解更多
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常见的问题
一双球鞋能穿多久？
从年龄角度来说，孩子足部的发育速度通常会比
足球鞋的损耗速度更快。从耐久性的角度来说，一双足球鞋
通常可以穿 1-2 个赛季，或者 12 个月左右。
孩子可以穿着其他运动项目的鞋款来参与
足球运动吗？
也许可以，尽管它们并不是进行足球运动的理想选择。可以穿着一些
鞋头底部没有配置鞋钉的足球鞋类型。。但是，
由于足球运动涉及到大量的跑步和急停动作，我
们仍然建议使用针对该特定运动项目的专用鞋款。
DYNAMIC FIT 动态贴合鞋帮是什么？
动态贴合鞋帮，又称“袜式鞋帮”，其设计目的，是为球员提供有效的支撑和
保护。它能让你感觉足部与大腿衔接更加流畅，
同时带来更出色的锁定贴合效果。
采用此类鞋帮设计的球鞋应该怎样穿？
首先，解开球鞋前 3-4 个鞋眼扣位置的鞋带。这能让双脚
更加轻松舒适地进入鞋内。
接着，用手指在顶部两侧打开动态贴合鞋帮的开口，
将脚趾部分伸入鞋内。
脚趾进入后，将手指滑动到鞋帮后部，
抓住鞋帮外侧，将脚后跟套入鞋内。
最后，抽紧鞋带并打结。
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