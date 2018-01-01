一双球鞋能穿多久？

从年龄角度来说，孩子足部的发育速度通常会比

足球鞋的损耗速度更快。从耐久性的角度来说，一双足球鞋

通常可以穿 1-2 个赛季，或者 12 个月左右。

孩子可以穿着其他运动项目的鞋款来参与

足球运动吗？

也许可以，尽管它们并不是进行足球运动的理想选择。可以穿着一些

鞋头底部没有配置鞋钉的足球鞋类型。。但是，

由于足球运动涉及到大量的跑步和急停动作，我

们仍然建议使用针对该特定运动项目的专用鞋款。

DYNAMIC FIT 动态贴合鞋帮是什么？



动态贴合鞋帮，又称“袜式鞋帮”，其设计目的，是为球员提供有效的支撑和

保护。它能让你感觉足部与大腿衔接更加流畅，

同时带来更出色的锁定贴合效果。

采用此类鞋帮设计的球鞋应该怎样穿？

首先，解开球鞋前 3-4 个鞋眼扣位置的鞋带。这能让双脚

更加轻松舒适地进入鞋内。



接着，用手指在顶部两侧打开动态贴合鞋帮的开口，

将脚趾部分伸入鞋内。



脚趾进入后，将手指滑动到鞋帮后部，

抓住鞋帮外侧，将脚后跟套入鞋内。



最后，抽紧鞋带并打结。