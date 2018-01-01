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儿童足球童鞋选购指南 找到理想球鞋，为孩子打开足球世界的大门。

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足球鞋选购指南

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孩子为什么需要一双足球鞋？ 足球鞋能够在球场上提供必要的
支撑和抓地力。一般的运动鞋和
训练鞋在设计时，目的都不是为球员在足球运动中的
特定动作提供支撑。而
足球鞋的底盘、或者说底部，
是针对这类动作以及特定
场地表面专门设计的。这一点非常重要，
因为不适当的鞋款会在穿着过程中引起不适。

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鞋型为什么重要？ 合适的鞋型能为孩子提供舒适的穿着感
和有效支撑，帮助他们发挥出色表现。而不合适的
鞋型或鞋码，则可能导致脚跟滑脱、
擦伤或起水泡，在球场上给孩子造成
不必要的干扰。

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为什么需要不同的底盘？ 正如有不同类型的足球鞋一样，

底盘也分为不同类型。
从天然松软草地到天然硬质草地，乃至室内球场以及人造草地，
每种底盘都是为了在特定场地表面发挥理想表现而专门设计的。每款足球鞋的底盘
都拥有独特的凹纹及鞋钉设计，
以满足不同位置的球员需求。

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五个建议帮你找到理想鞋型 怎样为孩子选择贴合度适中的足球鞋？让我们
来帮你。通过这份快速指南，找到
具备理想贴合度的鞋型，帮助孩子在球场中克敌制胜。

在一天中的较晚时段，
足部处于一天中最大的状态下时
选购足球鞋。

两只脚都要测量，以防
双脚尺码不一；测量时，身体保持直立。
如果两只脚尺码不同，
则选择较大的尺码。

测量和试穿时，
穿上将要搭配球鞋
穿着的球袜。

从最长的脚趾顶端
到鞋后跟，
前后应留有一厘米左右的
活动空间。

正确系好球鞋鞋带。
系鞋带时应松紧适宜，既要保证
足够紧使双足不至滑动，
又要避免过紧引起不适。

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NIKE 儿童足球童鞋系列 无论是想要实现具有爆发力的起步表现、还是获得快速响应或
非凡抓地性能，我们种类齐全的足球鞋产品系列都能
满足孩子的需求，在球场中助力缔造卓越表现。

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爆发疾速 MERCURIAL 刺客系列 轻质战靴，为迅捷而生。
致力打造球袜般的舒适贴合体验，
卓越抓地表现助力疾速起步。

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爆发疾速 MERCURIAL 刺客系列 轻质战靴，为迅捷而生。
致力打造球袜般的舒适贴合体验，
卓越抓地表现助力疾速起步。

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灵敏体验，势不可挡 HYPERVENOM 毒锋系列 专为进攻型球员匠心打造，
在紧促空间激发疾速犀利表现。
为快速响应和
突然变向打造理想利器。

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灵敏体验，势不可挡 HYPERVENOM 毒锋系列 专为进攻型球员匠心打造，
在紧促空间激发疾速犀利表现。
为快速响应和
突然变向打造理想利器。

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创意控局 MAGISTA 鬼牌系列 为行动渗透球场纵深、
需要持续舒适感和控球力的
组织型球员专门打造。

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创意控局 MAGISTA 鬼牌系列 为行动渗透球场纵深、
需要持续舒适感和控球力的
组织型球员专门打造。

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掌控全场 TIEMPO 传奇系列 专为善于打破僵局、
引领进攻的球员匠心设计。打造贯穿全场的
卓越触球感与灵活体验。

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掌控全场 TIEMPO 传奇系列 专为善于打破僵局、
引领进攻的球员匠心设计。打造贯穿全场的
卓越触球感与灵活体验。

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孩子所在的场地类型

天然硬质草地 (FG) 短草球场。微湿
但通常无泥。

人造草地 (AG) 人造球场。

人造场地 (TF) 用于人造场地地面。
配置小场地比赛专用橡胶鞋钉。

室内/球场 (IC) 用于街头、球场及室内比赛。

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查找理想鞋款 所有 Nike 运动鞋均具备出众耐磨性和柔韧性，
能够满足活跃儿童的各种需求。但是，也有众多鞋款采用专业设计，
以期在特定运动和活动中
发挥卓越性能。

男孩

女孩

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发掘 NIKE 的精彩体验

这里有尺码专家为你提供帮助 小运动员们往往长得飞快，
所以我们将帮你挑选适合孩子现阶段身材的尺码。

准备好你的装备 倾力呈现专为小运动员打造的所有运动装备，
让他们闪亮每一季。

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常见的问题

一双球鞋能穿多久？ 从年龄角度来说，孩子足部的发育速度通常会比
足球鞋的损耗速度更快。从耐久性的角度来说，一双足球鞋
通常可以穿 1-2 个赛季，或者 12 个月左右。 孩子可以穿着其他运动项目的鞋款来参与
足球运动吗？ 也许可以，尽管它们并不是进行足球运动的理想选择。可以穿着一些
鞋头底部没有配置鞋钉的足球鞋类型。。但是，
由于足球运动涉及到大量的跑步和急停动作，我
们仍然建议使用针对该特定运动项目的专用鞋款。 DYNAMIC FIT 动态贴合鞋帮是什么？
 动态贴合鞋帮，又称“袜式鞋帮”，其设计目的，是为球员提供有效的支撑和
保护。它能让你感觉足部与大腿衔接更加流畅，
同时带来更出色的锁定贴合效果。 采用此类鞋帮设计的球鞋应该怎样穿？ 首先，解开球鞋前 3-4 个鞋眼扣位置的鞋带。这能让双脚
更加轻松舒适地进入鞋内。

接着，用手指在顶部两侧打开动态贴合鞋帮的开口，
将脚趾部分伸入鞋内。

脚趾进入后，将手指滑动到鞋帮后部，
抓住鞋帮外侧，将脚后跟套入鞋内。

最后，抽紧鞋带并打结。

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