已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品
clothes_desktop_header.jpg

找到合适的儿童服装尺码和版型 我们将帮助您为孩子找到合适的服装，塑就卓越整体风范。
需要我们帮助您为孩子找到合适的服装尺码？让我们开始吧！

DP2 YA CLOTHING SIZE HUB.jpg

服装

DP4-1 YA CLOTHING SIZE HUB.jpg

如何测量 为提高准确性，请测量孩子的身高、胸围、腰围和臀围，然后与我们的尺码对照表进行对照。

查看尺码对照表

身高 测量从头顶到
地面的垂直距离。确保他们没有穿鞋！

胸围 将皮尺绕过胸部
最突出的部位进行测量。

腰围和臀围 从背部最纤细的部位绕过
可左右弯曲的部位进行测量。

身高

胸围

腰围

臀围

地面

DP6 YA SHOE SIZE HUB.jpg

选购不同尺码的服装

婴童 NIKE 尺码 0-36 (月) （0-3 岁）

幼童 NIKE 尺码 XS-XL (96-128 厘米) （4-8 岁）

大童 NIKE 尺码 XS-XL （6 岁以上）

Divider thin.jpg

选购不同尺码的服装 查看我们的尺码对照表，为当下的他/她找到尺码合适的服装。

男孩基本装备

女孩基本装备

儿童装备

精选推荐

Loading