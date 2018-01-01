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AIR JORDAN III
'PARTICLE BEIGE'
该鞋款采用柔软皮革材质，营造
革命性的舒适度，一袭玫瑰金的
鞋身助你惊艳全场。
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AIR JORDAN I HI ZIP
‘MICA GREEN’
搭载拉链式鞋面的女子AJ1，本季以绿色
奢华翻毛皮革呈现，革新演绎丰富的多功能风格。
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选购女子运动鞋
JORDAN WOMEN
Air Jordan I Rebel XX 采用两种配色，
同时融合 Jordan DNA（'Top 3' 和 'Chicago'），
将其元素弯曲处理，为女子打造引人注目、
彰显个性的鞋款设计。
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AIR JORDAN XI LOW
'ROSE GOLD'
1995 年，Air Jordan XI 正式亮相球场。
如今，它的风采愈加照人。
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AIR JORDAN I HI ZIP
柔软皮革和大胆的金属拉链，
塑就非凡多元表现和风格，
醒目的亮红色则打造出一种鲜明风采。
有黑白皮革可选。
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AIR JORDAN I HIGH PRM
采用街头款式，
大胆运用当季色彩。
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