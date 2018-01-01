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WINGS

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传奇灵感， 一脉相承 Michael Jordan 将他踏上赛场的信心归功于他的老师。本着这一精神，
Wings 借助教育的力量，
帮助全球各地的年轻人发掘惊人潜能。Wings 扎根社区，
与教师、教练及相关机构建立起合作关系。一切只因一个信念：只要给他们机会，每个人都可以飞翔。

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内心信念 Air Jordan 1 ‘Wing’ 采用暗色皮革鞋面，
呈现古铜色设计，
意在体现Wings的内在精神，进一步突出发掘内在潜能的信念。

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内心信念 Air Jordan 1 ‘Wing’ 采用暗色皮革鞋面，
呈现古铜色设计，
意在体现Wings的内在精神，进一步突出发掘内在潜能的信念。

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内心信念 Air Jordan 1 ‘Wing’ 采用暗色皮革鞋面，
呈现古铜色设计，
意在体现Wings的内在精神，进一步突出发掘内在潜能的信念。

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内心信念 Air Jordan 1 ‘Wing’ 采用暗色皮革鞋面，
呈现古铜色设计，
意在体现Wings的内在精神，进一步突出发掘内在潜能的信念。

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Wings 的核心理念

培养明日精英之星 Wings 存在的目的， 就是借助教育的力量， 帮助年轻人成为明日精英之星。

鼓励立足本源 通过为社区机构提供支持， 我们致力帮助年轻人长成 他们最本真的模样。

助力取得成功 成功的路上少不了磨炼和决心， 在课堂如此， 在赛场亦如此。

梦想未来 通过支持和鼓励， Wings 为年轻人的未来开启 了众多可能。

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“通过借助教育创造机会，
 Wings 可以帮助年轻人
 在他们的人生中
 取得出色成就。Jordan 品牌相信， 每个人都可以飞翔，而 Wings 存在的目的， 就是为他们提供飞翔的机会。” Larry Miller
 Jordan 品牌总裁

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如何达成

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发挥榜样作用 Wings 积极发挥榜样作用，
通过指导帮助年轻人
畅想自身未来。

提供提升机会 机会往往需要资金支持。
Wings 通过设置奖学金，
确保年轻人获得接受高等教育的机会。

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终身技能培训 Wings 通过提供实习机会，
帮助年轻人培养重要的核心技能，
为高中、大学或职业教育之后的
生活做好准备。

畅想更好的自己 为继续扩展 Jordan 品牌的精英设计团队，
Wings 还为年轻人提供了
艺术和设计领域的职业机会。

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合作伙伴 Wings 与合作伙伴密切合作，
深深扎根于我们所服务的社区，
并与之建立了密切的联系。

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“Wings 存在的目的，就是借助教育的力量， 帮助年轻人发掘他们内在的惊人潜能。” Howard “H” White Jordan 品牌副总裁

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