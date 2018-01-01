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WINGS
发布详情
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传奇灵感， 一脉相承
Michael Jordan 将他踏上赛场的信心归功于他的老师。本着这一精神，
Wings 借助教育的力量，
帮助全球各地的年轻人发掘惊人潜能。Wings 扎根社区，
与教师、教练及相关机构建立起合作关系。一切只因一个信念：只要给他们机会，每个人都可以飞翔。
内心信念
Air Jordan 1 ‘Wing’ 采用暗色皮革鞋面，
呈现古铜色设计，
意在体现Wings的内在精神，进一步突出发掘内在潜能的信念。
发布详情
内心信念
Air Jordan 1 ‘Wing’ 采用暗色皮革鞋面，
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意在体现Wings的内在精神，进一步突出发掘内在潜能的信念。
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Air Jordan 1 ‘Wing’ 采用暗色皮革鞋面，
呈现古铜色设计，
意在体现Wings的内在精神，进一步突出发掘内在潜能的信念。
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内心信念
Air Jordan 1 ‘Wing’ 采用暗色皮革鞋面，
呈现古铜色设计，
意在体现Wings的内在精神，进一步突出发掘内在潜能的信念。
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Wings 的核心理念
培养明日精英之星
Wings 存在的目的，
就是借助教育的力量，
帮助年轻人成为明日精英之星。
鼓励立足本源
通过为社区机构提供支持，
我们致力帮助年轻人长成
他们最本真的模样。
助力取得成功
成功的路上少不了磨炼和决心，
在课堂如此，
在赛场亦如此。
梦想未来
通过支持和鼓励，
Wings 为年轻人的未来开启
了众多可能。
“通过借助教育创造机会，
Wings 可以帮助年轻人
在他们的人生中
取得出色成就。Jordan 品牌相信，
每个人都可以飞翔，而 Wings 存在的目的，
就是为他们提供飞翔的机会。”
Larry Miller
Jordan 品牌总裁
如何达成
发挥榜样作用
Wings 积极发挥榜样作用，
通过指导帮助年轻人
畅想自身未来。
提供提升机会
机会往往需要资金支持。
Wings 通过设置奖学金，
确保年轻人获得接受高等教育的机会。
终身技能培训
Wings 通过提供实习机会，
帮助年轻人培养重要的核心技能，
为高中、大学或职业教育之后的
生活做好准备。
畅想更好的自己
为继续扩展 Jordan 品牌的精英设计团队，
Wings 还为年轻人提供了
艺术和设计领域的职业机会。
合作伙伴
Wings 与合作伙伴密切合作，
深深扎根于我们所服务的社区，
并与之建立了密切的联系。
“Wings 存在的目的，就是借助教育的力量，
帮助年轻人发掘他们内在的惊人潜能。”
Howard “H” White
Jordan 品牌副总裁
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