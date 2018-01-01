传奇灵感， 一脉相承 Michael Jordan 将他踏上赛场的信心归功于他的老师。本着这一精神，

Wings 借助教育的力量，

帮助全球各地的年轻人发掘惊人潜能。Wings 扎根社区，

与教师、教练及相关机构建立起合作关系。一切只因一个信念：只要给他们机会，每个人都可以飞翔。

