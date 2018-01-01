已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

AIR JORDAN XI WIN LIKE ‘82

返回
1030-jordan-xxxii-p1-Hero.jpg

飞升跃起 Air Jordan XXXII Win Like ‘82
致敬迈克尔乔丹的大学时光

立即购买
1030-jordan-xxxii-p2-Intro_WinLike.jpg

WIN LIKE '82 向迈克尔乔丹的校园时光致敬，
从大学联赛的第一个全国冠军开始，初升的新星一路成为职业联盟的传奇。
升级采用 flyknit 鞋面，重新演绎 Air Jordan 正代系列首款主打优雅奢侈风格的实战篮球鞋型。

1030-jordan-xxxii-p3-Shop.jpg

AIR JORDAN XXXII LOW 柔和的缓冲以及迅速灵敏的响应

立即购买
1030-jordan-xxxii-p4-Shop2.jpg

鞋带与 Flyknit 面料巧妙结合，为足部提供舒适支撑。

结合Nike Zoom Air 和 FlightSpeed 技术，
提升响应性能，带给你爆发力十足的迈步表现。

1030-jordan-xxxii-p5-Lookbook.jpg
1030-jordan-xxxii-p6-Lookbook.jpg
1030-jordan-xxxii-p7-Spirit.jpg

致敬校园时光 新版AJ XI和AJ XXXII以大学蓝配色
旨在向迈克尔乔丹的母校以及 82 年拉开其传奇序幕的胜利致敬

1030-jordan-xxxii-p8a-Selector.jpg

AJ XXXII ‘BOARDROOM’ MID 庆祝迈克尔乔丹从赛场到职场的华丽转身。

选购篮球系列
1030-jordan-xxxii-p8b-Selector.jpg

AJ XXXII ‘BRED’ MID 以经典红黑配色向迈克尔乔丹的伟大精神致敬。

立即购买
了解更多
1030-jordan-xxxii-p8c-Selector.jpg

AJ XXXII ‘BRED’ LOW 以经典红黑配色向迈克尔乔丹的伟大精神致敬。

立即购买
1030-jordan-xxxii-p8d-Selector.jpg

AJ XXXII ‘ROSSO CORSA’ MID 灵感来自于意大利超级跑车的翻毛皮质内饰设计。

选购篮球系列
了解更多
0926_FA17_AJ_WECHAT.jpg

关注我们

Jordan鞋类

Jordan服装

Jordan装备

主推专题

Loading