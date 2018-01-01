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JORDAN WHY NOT ZER0.1

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JORDAN WHY NOT ZER0.1 威斯布鲁克迎来第一双场上签名鞋。
出色的响应速度，时刻准备向篮筐发起冲击，
为新科MVP带来攻守两端的极致全明星表现。

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出其不意，全副激情，独树一帜 JORDAN WHY NOT ZER0.1专为威斯布鲁克
其充满活力的比赛风格和鲜明的个性而设计打造。
多款配色灵感源自威斯布鲁克早期的成就以及当今的统治级表现。

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配置特点 热熔合网眼鞋面带来轻盈贴合的包裹体验，
全掌Zoom Air缓震单元提供迅敏反馈，
内置鞋带搭配AJ VI风格锁扣，舒适稳固，锁定双足。

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面对一个挑战时，
我会选择迎难而上，
而不是逃避。 拉塞尔·威斯布鲁克

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JORDAN WHY NOT ZER0.1 系列 “Why Not?” 态度，不仅定义了威斯布鲁克的比赛风格， 更延续到场下的着装风格，打造拥有鲜明个性的时尚之王。

JORDAN ALL-STAR EDITION JERSEY 2018 NBA 全明星特别版隆重登场。

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