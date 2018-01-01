个性风范塑就与众不同 “我追求与众不同。”

威少表示，“无论别人如何穿着打扮，

我始终保持自我，

并对自己的风格感到自信。”



我不断尝试适合自己的著装。

我几乎每天都购物，不管是在网上，

还是在我旅行的每个城市。”