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WESTBROOK 0.2

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WESTBROOK 0.2

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简约设计，
演绎个性风尚。 从山羊皮鞋面搭配迷彩纹理，
到鞋舌内侧个性十足的“Why not?”字样，
Westbrook 0.2 尽显威少个性风范。

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柔软舒适体验 柔软的毛皮鞋面，
结合经典简约造型，
打造非凡舒适的穿着体验。

经典细节 上蜡皮革鞋带印有“KB3”字样，
纪念威少的已故好友及高中队友 Khelcey Barrs。

出色抓地力 标志性 KO 纹路图案 再现 AJ 1 经典风范。

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“我的穿着风格不断蜕变。
每天都会有所不同。”
 – 拉塞尔·威斯布鲁克

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自信霸气，勇往直前 作为联盟最优秀的控球后卫之一，
威少对时尚的追求毫不亚于
其在赛场上大力灌篮的劲头。


永不退缩的拼搏精神是激励他不断的勇往直前。
“如果不曾自己尝试努力过，
就没有理由轻易否定自己。那么，Why not？”

个性风范塑就与众不同 “我追求与众不同。”
威少表示，“无论别人如何穿着打扮，
我始终保持自我，
并对自己的风格感到自信。”

我不断尝试适合自己的著装。
我几乎每天都购物，不管是在网上，
还是在我旅行的每个城市。”

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“不要轻易退缩。
直面挑战，奋勇前行。” – 拉塞尔·威斯布鲁克

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