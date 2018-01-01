WE ARE JORDAN

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RUSSELL WESTBROOK 职业运动员

让飞翔之心汇集于此 JORDAN品牌的运动员与亲友们讲述
关于自己的第一双JORDAN球鞋与回忆

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对于你而言JORDAN 意味着什么？ Jordan Family 成员以自己的见解 讲述飞翔的意义所在

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