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JORDAN SPORTSWEAR

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JORDAN SPORTSWEAR Kawhi Leonard 将以简约内敛的本色，
完美演绎这一季的飞翔风采。

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AIR JORDAN XXX 将30年来的创新与磨砺，
汇集于全新战靴之上。

Air Jordan XXX 将于2/12正式上市

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JORDAN 23 LUX EXTENDED TEE T恤 采用轻质的针织面料结合简约的设计理念，
塑就舒适的穿着体验。

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无与伦比，独具风范。

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场下新锐 集创新的面料与修身的剪裁设计理念于一身，
全面提升你的场下运动风格。

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JORDAN HORIZON
 将创新的编制工艺与简约的细节元素，
融入经典的鞋身轮廓之中。

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在每一次的举手投足之间彰显态度本色

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AIR JORDAN KNIT CITY PANTS 长裤 以简约修身的设计理念，
为你贴上随型自如的飞翔标签。

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AIR JORDAN JACKET 夹克 时尚与量身缝制相融合，
塑造专属于你的场下每一刻。

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RUSSELL WESTBROOK

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