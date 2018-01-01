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从 AJ XI 到 AJ XXXI，
JORDAN 拥有击败魔星军团的非凡战靴。

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翱翔于魔星军团之间

于 2016 年 12 月 3 日发售

于 2016 年 12 月 10 日发售

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装备升级 选择经典装备，强势迎战魔星军团
并和卡通明星队一起庆祝重要战役胜利20周年

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SPACE JAM 系列 JORDAN 最爱配色，灵感源自于20周年的史诗级星际篮球赛。

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男子装备 迎战魔星军团的必备战服

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