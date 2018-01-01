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All-Star Weekend

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JORDAN ALL-STAR
EDITION UNIFORM 2018 NBA 全明星特别版隆重登场

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从惊天一扣到百步穿杨， 联盟最强的选手们已整装待发， 聚首2018洛杉矶NBA全明星赛。

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即刻获得“近场”体验，
以及更多唯你独享的奖励。

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联盟最强聚首天使之城， 大戏即将上演，
 一起进入飞翔模式。

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Dri-FIT 技术导湿速干，
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