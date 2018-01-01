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JORDAN ‘LOVE & RESPECT’ 系列

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从迈克尔·乔丹《致篮球的信》得到灵感 JORDAN ‘LOVE & RESPECT’ 系列，爱与敬意 直到永远 “我知道，深爱你的人不止我一个。 在我之前，太多的人追求你，今后也将如此，你总会被人爱慕。 不过，我确信我和你之间所拥有的，是独一无二的。 因此，即使我们的关系将再次改变，就像是所有的关系一样。 但有一件事是确凿无疑的： 我爱你，篮球。 我爱关于你的一切，并将直到永远。 我的NBA球员生涯已经画上了句号，但我们之间的羁绊永远不会结束。 向你致以最深的爱与敬意。” ——你的迈克尔·乔丹

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AIR JORDAN 13 RETRO
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作为本系列的主要表现元素，设计师通过对鞋身 “LOVE & RESPECT” 字样 采用变形设计及增添反光涂层效果，使 “LOVE & RESPECT” 的精神在产品 上得到了独特体现。并搭配男款和女款TEE以及一款中性运动卫衣。

即将上市
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