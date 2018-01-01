从迈克尔·乔丹《致篮球的信》得到灵感

JORDAN ‘LOVE & RESPECT’ 系列，爱与敬意 直到永远

“我知道，深爱你的人不止我一个。

在我之前，太多的人追求你，今后也将如此，你总会被人爱慕。

不过，我确信我和你之间所拥有的，是独一无二的。

因此，即使我们的关系将再次改变，就像是所有的关系一样。

但有一件事是确凿无疑的： 我爱你，篮球。

我爱关于你的一切，并将直到永远。

我的NBA球员生涯已经画上了句号，但我们之间的羁绊永远不会结束。

向你致以最深的爱与敬意。”

——你的迈克尔·乔丹