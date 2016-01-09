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反重力装置
AIR JORDAN XXXI 09.01.16
现已开启

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作为 Air Jordan 家族新晋成员， 它的灵感源自挣脱一切束缚的渴望， 源于初代，将再次突破极限。

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传统美学和革命性实战性能的完美融合， Air Jordan XXXI 重新定义颠覆精神的含义。

传奇再次升空

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创新的试炼

血统纯正， Air Jordan XXXI为飞翔而来。

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打破禁忌， 缔造永恒。

灵感源自颠覆， Air Jordan XXXI 继续传承敢于打破传统的非凡勇气。

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Heel Pods
 后跟缓震单元提供安全的缓震着陆体验。

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FlightSpeed
 FlightSpeed 增强 Zoom Air 的响应力，
强力助推第一步启动。

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Flyweave
 Flyvweave 鞋面为升空带来可靠和舒适的穿着体验。

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为精英而装备

经典元素与创新科技， 合成皮革和 Flyknit 在 Air Jordan 战靴上首次的无缝对接。

起飞

使用反重力装置前请遵守操作步骤， 做好万全准备。

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推进力

结合速度、反应以及力量， 出乎对手意料， 释放推进力。

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反重力

无所限制， 无所束缚。

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颠覆重力 点击观看拉塞尔·威斯布鲁克如何实践飞翔的传奇。

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Russell
Westbrook

“把握每一刻。”

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AIR JORDAN I

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