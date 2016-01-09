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09.01.16
再度登场

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Air Jordan 1的颠覆问世开启了Jordan品牌的传奇。 这双为当年跨时代球员设计的战靴， 搭配曾被“禁止”的红、黑、白经典配色，
 震撼过这个世界。

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Michael Jordan

“我会不断的挑战我的劣势，
 直到它转化为我的优势， 这就是我的态度。”

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重制1985

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观看 Air Jordan 广告片

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Air Jordan I
Retro

洞察

增加了额外的发泡材质和鞋头锁定层， 这双战靴代表了那个时代全面的球鞋保护科技。
 反重力装置的回归象征经典和传奇， 同时也是对品牌未来持续创新的期待。

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“AJ 1打破传统的勇气如今又继续被传承下去。 能成为其中一员来传承星火，我觉得是一种恩赐。”

Russell Westbrook

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颠覆重力 点击观看 Michael Jordan
追忆Air Jordan I 的颠覆意义。

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Michael
Jordan

“我想要成为与众不同的那一个，
 可是那个年代联盟却禁止我这样做。”

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AIR JORDAN XXXI

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