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BE LIKE MIKE

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1991 年夏天，史上最伟大的球员赢得了他的第一座总冠军奖杯， 佳得乐名为 “LIKE MIKE” 的商业广告吸引了一代人的目光。 这款佳得乐系列的设计灵感正是来自开创性的文化元素。

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Air Jordan VI ‘Like Mike’

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"BE LIKE MIKE"
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