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FLY SERIES

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属于你的飞翔装备 选择适合你的比赛风格，快速切入，极速变向或是空中飞人。
FLY系列助力挖掘你的极限，提供更高，更快更迅速的表现。

掌控极致抓地力 Jordan B.Fly 提供全面锁定，
极致抓地，带来爆发切入表现

瞬间凌空 Jordan Super.Fly 2017
助力更高的飞翔

多功能表现 Jordan Ultra.Fly 2 助力在不同速度、
不同位置爆发出众表现

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瞬间凌空 JORDAN SUPER.FLY 2017 搭载Nike React，全新泡棉缓震系统。

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采用高级面材的一片式鞋面，
提供非凡舒适的包裹感受。

全新Nike React 缓震中底材料
带来柔软舒适的回弹体验。

区块化外底纹路，
为足底关键部位提供多方向抓地力。

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掌控极致抓地力 JORDAN B.FLY 全面锁定，极致抓地，带来爆发切入表现。

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编织鞋面与不对称鞋带系统提供极致锁定。

凹槽设计给外底带来非凡抓地力。

搭载Nike Zoom Air 气垫，缔造轻薄脚感，
感受出色的回弹缓震效果。

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多功能表现 JORDAN ULTRA.FLY 2 非凡舒适体验和灵活支撑效果，
助力在不同速度、不同位置爆发出众表现。

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网状鞋带系统，稳固锁定中足。

NIKE ZOOM AIR气垫贴近地面，
提供灵敏回弹缓震性能。

区块化外底纹路，
为足底关键部位提供多方向抓地力。

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着装上阵 全新装备助力出色的赛场表现。

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