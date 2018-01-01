已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

FLY '89

立即选购
首页
0522-jordan-season4-p1-Hero2.jpg

全新Fly 89, 设计灵感来自AIR JORDAN IV

0522-jordan-season4-p3-ShoeSelector.jpg

JORDAN FLY ’89 采用简洁设计打造时尚外观，
轻盈面料和袜子般贴合感，
营造全天候舒适穿着体验和传统风格。

选购男款
0522-jordan-season4-p4-ShoeDetail.jpg
0522-jordan-season4-p5-ShoeBenefits.jpg

Fly ’89 Tech Benefits

鞋翼搭配设计灵感源于 Air Jordan IV，
有效包覆足部，塑就安全舒适的贴合感。

织物鞋面如球袜般贴合，
在多种场合均能畅享灵活舒适感受。

Lunarlon 缓震系统，
打造轻盈舒适的迈步体验。

0522-jordan-season4-p6-Layflat.jpg
1600x430q80_air_jordan29_buttom2.jpg

Jordan鞋类

Jordan服装

Jordan装备

主推专题

Loading