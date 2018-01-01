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JORDAN EXTRA.FLY

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EXTRA.FLY 雷动风行

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JORDAN EXTRA.FLY 迅捷反应，先发制人

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JORDAN EXTRA.FLY 迅捷反应，先发制人

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缓震中底，如影随形

实心橡胶外底提供持续动力

透气鞋面，带来无拘脚感

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JORDAN EXTRA.FLY
产品特点

迅速切入 非对称鞋领保障脚踝舒适。

快人一步
 前掌Zoom Air 气垫针对极致响应。

锁定，准备起飞 整体Flywire提供动态锁定，安全起飞。

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变向，切入，踏地翱翔 JORDAN EXTRA.FLY
助力维克多 · 奥拉迪波快人一步，变向切入。

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