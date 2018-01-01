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JORDAN CP3.X

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CP3.X 无缝支撑，
灵敏迅疾 。

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CHRIS PAUL

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JORDAN CP3.X 轻质支撑助你随心变速，
实现迅猛突破。

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JORDAN CP3.X 轻质支撑助你随心变速，
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橡胶外底实现
出色耐磨性和抓地力

无缝鞋面
营造非凡舒适体验

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JORDAN CP3.X
产品特点

全能舒适 一体式梭织鞋面，
实现轻质无缝支撑。

灵敏响应，引爆疾速 前掌 Nike Zoom Air 气垫
塑就出色回弹缓震性能。

控球、突破、变向运球过人 橡胶抓地纹路，
助你轻松驾驭快速突破和跳跃动作

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掌控赛局 高性能产品助力 Chris Paul
在赛场爆发非凡凌跃表现。

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CHRIS PAUL - 控球后卫

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