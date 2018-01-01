新款 Air Jordan VI

以大胆的图案和精致的刺绣细节，欢庆新年的来临。 全粒面牛皮和塔夫绸面料打造出众外观。

鞋款配色则以黑色为基底，并饰以金色 Jordan 品牌标志、 季节性花朵和绚烂多彩的烟花图案。