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设计灵感源于中国春节最具代表性的元素之一
——烟花，象征着辞旧迎新。
系列产品设计中运用了烟花“绚烂”、
“幻变”和“多彩”的特征，以崭新摩登的呈现方式，
传递了JORDAN品牌所秉持的“斗志昂燃”精神。

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AIR JORDAN VI ‘CHINESE NEW YEAR’ 斗志昂燃 JORDAN 新年系列

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新款 Air Jordan VI
 以大胆的图案和精致的刺绣细节，欢庆新年的来临。 全粒面牛皮和塔夫绸面料打造出众外观。
 鞋款配色则以黑色为基底，并饰以金色 Jordan 品牌标志、 季节性花朵和绚烂多彩的烟花图案。

AIR JORDAN VI ‘CHINESE NEW YEAR’

AIR JORDAN VI ‘CHINESE NEW YEAR’

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AIR JORDAN XXXII ‘CHINESE NEW YEAR’ 斗志昂燃 JORDAN 新年系列

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新款 Air Jordan XXXII 采用大胆的图案和精致的刺绣细节。 红色的 Jordan 品牌标志搭配金色编织元素； Wings 标志则跃然于黑色 Flyknit 鞋面。 侧边图案灵感源自季节性花朵在绚烂烟花中尽情绽放， 象征着斗志昂燃的新起点。

AIR JORDAN XXXII ‘CHINESE NEW YEAR’

AIR JORDAN XXXII ‘CHINESE NEW YEAR’

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斗志昂燃 JORDAN 新年系列

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