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制霸新空域 AIR JORDAN XXX

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为极致表现打造 以革新的 FLIGHTSPEED 科技，
带来更具爆发力的启动突破。

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致敬传奇 开创未来 以独特的方式，诠释了 Michael Jordan，
作为球员与设计伙伴的成长历程。

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灵动舞步 闪耀赛场 采用特殊涂层与反光材质，
让 JUMPMAN LOGO，
若隐若现的跃然战靴之上。

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初心所在 翱翔天际 鞋舌处以蓝色原点勾勒出来，
飞人曾经起飞的地方——北卡。

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一跃而起 扣响篮筐 将代表数字“30”的“XXX” 图案，
在鞋身上幻化成浩瀚宇宙中的一张篮网。

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