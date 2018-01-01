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AIR JORDAN XI WIN LIKE ‘82

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WIN LIKE ‘82 全新大学蓝配色AJ XI
致敬迈克尔乔丹的校园时光

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AJ XI 系列 从大学联赛的第一个全国冠军开始，初升的新星一路成为职业联盟的传奇。
WIN LIKE ’82 系列旨在向迈克尔乔丹的母校以及 82 年拉开其传奇序幕的胜利致敬。

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AIR JORDAN XI WIN LIKE ‘82 采用优质皮革搭配这一抹优雅的大学蓝，
正式展开了迈克尔乔丹恢宏篮球生涯的画卷。

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致敬校园时光 新版AJ XI和AJ XXXII以大学蓝配色，
旨在向迈克尔乔丹的母校以及 82 年拉开其传奇序幕的胜利致敬。

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