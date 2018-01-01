ROSSO CORSA 灵感来自于意大利超级跑车的翻毛皮质内饰设计，

The Air Jordan XXXII “Rosso Corsa” 以Air Jordan II 的概念为创作核心，

升级采用flyknit鞋面，再通过不同材质和经典设计元素的混搭，

重新演绎了Air Jordan 正代系列首款主打优雅奢侈风的篮球鞋型。