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AIR JORDAN XXXII

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飞升跃起 重新演绎正代系列
首款主打优雅奢侈风的篮球鞋型 已售罄

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ROSSO CORSA 灵感来自于意大利超级跑车的翻毛皮质内饰设计，
The Air Jordan XXXII “Rosso Corsa” 以Air Jordan II 的概念为创作核心，
升级采用flyknit鞋面，再通过不同材质和经典设计元素的混搭，
重新演绎了Air Jordan 正代系列首款主打优雅奢侈风的篮球鞋型。

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充分释放Zoom Air气垫单元潜能，转化利用每一步
的动能。FlightSpeed 科技通过合理的设计，结合
Zoom Air 缓震单元，为运动员带来柔和的缓冲以及
迅速灵敏的响应。

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Flyknit鞋面贴合锁定双足，并提供轻量化的支撑。
高韧度纱线制成的Nike Flyknit鞋面，提供出众的
实战性能及舒适度的同时，也兼具很好的灵活性。

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