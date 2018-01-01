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AIR JORDAN XXXII

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飞升跃起 重新演绎正代系列首款主打优雅奢侈风的篮球鞋型。

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AJ XXXII LOW
WIN LIKE ’96 灵感来自于这座成就迈克尔乔丹的城市
以及球队经典配色。
重新演绎Air Jordan 正代系列首款主打
优雅奢侈风格的实战篮球鞋型。

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AIR JORDAN XXXII LOW 柔和的缓冲以及迅速灵敏的响应

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鞋带与 Flyknit 面料巧妙结合，为足部提供舒适支撑。

结合Nike Zoom Air 和 FlightSpeed 技术，
提升响应性能，带给你爆发力十足的迈步表现。

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芝加哥红 新版AJ XI和AJ XXXII以芝加哥红为配色，
向这座成就迈克尔乔丹伟大的城市致敬。

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AJ XXXII ‘RUSS’ MID 灵感来自拉塞尔·威斯布鲁克球队的配色，以及致敬他不懈的比赛态度。

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AJ XXXII ‘BRED’ MID 以经典红黑配色向迈克尔乔丹的伟大精神致敬。

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AJ XXXII 'WIN LIKE 82' 向迈克尔乔丹的母校以及 82 年拉开其传奇序幕的胜利致敬。

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AJ XXXII ‘BRED’ LOW 以经典红黑配色向迈克尔乔丹的伟大精神致敬。

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AJ XXXII ‘BOARDROOM’ MID 庆祝迈克尔乔丹从赛场到职场的华丽转身。

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AJ XXXII ‘ROSSO CORSA’ MID 灵感来自于意大利超级跑车的翻毛皮质内饰设计。

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