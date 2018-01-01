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AIR JORDAN XXXII

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飞升跃起 重新演绎正代系列首款
主打优雅奢侈风的篮球鞋型。

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LIKE MIKE Air Jordan XXXII“Like Mike”的灵感源自于
1991 年席卷全球的“Like Mike”广告，
并融入 Gatorade 的橙色和绿色。

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AIR JORDAN XXXII LOW 柔和的缓冲以及迅速灵敏的响应。

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鞋带与 Flyknit 面料巧妙结合，为足部提供舒适支撑。

结合Nike Zoom Air 和 FlightSpeed 技术，
提升响应性能，带给你爆发力十足的迈步表现。

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BE LIKE MIKE 新款 AJ XXXII 和 AJ VI 向 1991 年
引领世代风潮的 “Like Mike” 广告致敬。

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AJ XXXII 'WIN LIKE '96' LOW 灵感来自于这座成就迈克尔乔丹的城市
以及球队经典配色。

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AJ XXXII 'RUSS' MID 灵感来自拉塞尔·威斯布鲁克球队的配色，
以及致敬他不懈的比赛态度。

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AJ XXXII 'BRED' MID 以经典红黑配色向迈克尔乔丹的伟大精神致敬。

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AJ XXXII 'WIN LIKE '82' LOW 向迈克尔乔丹的母校以及 82 年拉开其传奇序幕的胜利致敬。

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AJ XXXII 'BRED' LOW 以经典红黑配色向迈克尔乔丹的伟大精神致敬。

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AJ XXXII 'BOARDROOM' MID 庆祝迈克尔乔丹从赛场到职场的华丽转身。

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AJ XXXII 'ROSSO CORSA' MID 灵感来自于意大利超级跑车的翻毛皮质内饰设计。

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