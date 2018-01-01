BRED The Air Jordan XXXII “Bred” 再次以经典红黑配色向迈克尔的伟大精神

致敬，并以Air Jordan II 的概念为创作核心,升级采用flyknit鞋面，

再通过不同材质和经典设计元素的混搭，重新演绎了

Air Jordan 正代系列首款主打优雅奢侈风格的实战篮球鞋型。