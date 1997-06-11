剖析经典 1997年6月11日， Michael Jordan 的比赛状态并不如以往。

他在总决赛的第五场比赛前感到极大身体不适，

但这一切并没有把他击垮。



反而促使飞人在往返于板凳席补充水分的情况下，

砍下38分，7个篮板，5次助攻，3次抢断，

1个盖帽，奉献了44分钟的伟大表现。