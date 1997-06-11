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AIR JORDAN 12 RETRO

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超越伟大 经典的 Air Jordan 12 Retro 将再度回归。
19年前，MJ 的求胜欲令任何困难都不堪一击。以一场38分的精彩演出，
伟大，从不因艰巨而放弃。

让这双意义非凡的战靴激励更多人张开飞翔的羽翼。

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Game 5 - NBA Finals
June 11, 1997

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一场史诗比赛，不同完美诠释。

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经典再现 颇具质感的鞋面诠释原汁原味的经典

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经典儿童系列 传承飞翔之心，专为小运动员们倾力铸造的 Air Jordan 12 Retro 系列。

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剖析经典 1997年6月11日， Michael Jordan 的比赛状态并不如以往。
他在总决赛的第五场比赛前感到极大身体不适，
但这一切并没有把他击垮。

反而促使飞人在往返于板凳席补充水分的情况下，
砍下38分，7个篮板，5次助攻，3次抢断，
1个盖帽，奉献了44分钟的伟大表现。

Air Jordan 12 Retro 向无与伦比的传奇之夜致敬。

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AIR JORDAN 12 RETRO 系列 致敬超越伟大背后的每一个传奇故事。

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AIR JORDAN 12 RETRO 与经典战靴一同重温90年代飞人的峥嵘岁月

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AIR JORDAN 12 RETRO 与经典战靴一同重温90年代飞人的峥嵘岁月

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铭记 ‘超越伟大’ 的每一个经典瞬间

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