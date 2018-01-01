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AIR JORDAN XI

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WIN LIKE ’96 致敬这位有史以来最伟大球员，
与芝加哥队一起颠覆这项篮球运动，
并用六枚总冠军戒指证明了非凡价值。

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AJ XI 系列 WIN LIKE ’96 系列以芝加哥红，黑，白经典配色， 向这座成就迈克尔乔丹伟大的城市致敬。

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AIR JORDAN XI 优质漆皮搭配亮眼红色，匠心独运。

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芝加哥红 新版 AJ XI 和 AJ XXXII 以芝加哥红为配色，
向这座成就迈克尔乔丹伟大的城市致敬。

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