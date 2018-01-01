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AIR JORDAN XI 'HEIRESS'

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HEIRESS AIR JORDAN XI专属女性设计本季闪亮登场， 借鉴小黑裙设计，搭配独特的元素特质，一切只为她。

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AJ XI ‘HEIRESS’ 搭载精致皮革与金属金元素的翻毛皮鞋面，
闪闪发亮的皮质，灵巧展现女性气质。

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