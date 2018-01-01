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AJ I FLYKNIT

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经典与现代科技和时尚的重塑 AIR JORDAN I FLYKNIT启用FLYKNIT编织面料，
造就出贴合脚型的无缝一体式鞋面，致敬元年气质与再度起飞的经典魅力。

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AIR JORDAN I FLYKNIT 弹力出众，舒适体验。

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FLYKNIT 鞋面带来出众弹力和支撑感

优质皮革细节营造经典复古外观

NIKE AIR 气垫塑就轻巧灵敏的缓震效果

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JOOKIN灵魂舞步 优雅而自由随意的舞步独具魅力， Lil Buck将他独有的理解加入到 JOOKIN 舞蹈中， 不断创新重新诠释那些即便已经是家喻户晓的经典舞步。

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Lil Buck说“我穿过很多JORDAN鞋因为它们真的很棒很舒服，
我在跳舞时，他们有足够的脚趾支撑。”

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