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徽章收集

JORDAN 30TH
选购JORDAN系列
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JORDAN品牌 30周年庆典 徽章收集全攻略
 完成我们的徽章收集计划，
您将有机会得到惊喜
 活动规则：
 请到以下任意地点获得一个徽章：
-JORDAN篮球公园
-上海NIKE淮海品牌体验店
-上海静安晶品JORDAN店
并携带您的徽章以及收集卡，通过提前预约或现场注册的方式进入JORDAN飞翔总署获得两个徽章。
当然，我们也欢迎你收集所有徽章，和我们一起庆祝JORDAN品牌30周年！
 
*注意，请确保您在每一个徽章收集点都秀出您的收集卡，我们的品牌使者将能更好地为您服务，每日数量有限，发完即止

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JORDAN篮球公园

杨浦区双阳北路395弄-1号

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耐克淮海品牌体验店

上海市淮海中路717号

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静安晶品JORDAN店

上海市静安区愚园路68号

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JORDAN飞翔总署

洛克·外滩源 中实大楼 上海市黄浦区虎丘路14号

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