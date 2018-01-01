JORDAN品牌 30周年庆典 徽章收集全攻略

完成我们的徽章收集计划，

您将有机会得到惊喜

活动规则：

请到以下任意地点获得一个徽章：

-JORDAN篮球公园

-上海NIKE淮海品牌体验店

-上海静安晶品JORDAN店

并携带您的徽章以及收集卡，通过提前预约或现场注册的方式进入JORDAN飞翔总署获得两个徽章。

当然，我们也欢迎你收集所有徽章，和我们一起庆祝JORDAN品牌30周年！



*注意，请确保您在每一个徽章收集点都秀出您的收集卡，我们的品牌使者将能更好地为您服务，每日数量有限，发完即止

